WK voetbal domineert kijkcijfers: 2,5 miljoen mensen zien Frankrijk winnen

Programma's over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar zijn zaterdag goed bekeken. De wedstrijd tussen Engeland en Frankrijk werd door 2,5 miljoen mensen bekeken op NPO1. Daarmee voert de uitzending de lijst van best bekeken programma's aan. De Fransen wonnen in de kwartfinale met 2-1 van Engeland.

De wedstrijd tussen Marokko en Portugal komt op plek twee. Zo'n 2,1 miljoen mensen zagen op NPO1 hoe Marokko de Portugezen met 1-0 versloeg. Marokko is hiermee het eerste Afrikaanse land ooit dat is doorgedrongen tot de halve finale van het WK voetbal.

De nabeschouwing van het WK op NPO1 komt met 2,1 miljoen kijkers op plek drie, gevolgd door NOS Studio WK 22 op NPO1. Dat werd door 1,7 miljoen mensen bekeken.

Ook het best bekeken SBS6-programma draaide om het WK voetbal. De talkshow De Oranjewinter werd door 859.000 mensen bekeken en komt daarmee op plek twaalf. Het best bekeken RTL-programma van de avond was het RTL Nieuws om 19.30 uur, dat met 961.000 kijkers op plek tien komt.

Dagtopvijf van zaterdag 10 december 1. Engeland-Frankrijk (NPO1) - 2.500.000 kijkers

2. Marokko-Portugal (NPO1) - 2.148.000 kijkers

3. Nabeschouwing WK (NPO1) - 2.090.000 kijkers

4. NOS Studio WK 22 (NPO1) - 1.733.000 kijkers

5. Even tot hier (NPO1) - 1.636.000 kijkers

