Giroud vindt dat Frankrijk het verdient om weer wereldkampioen te worden

Olivier Giroud vindt dat Frankrijk het verdient om volgende week opnieuw wereldkampioen te worden. De uitblinkende spits maakte zaterdag na de zwaarbevochten zege van 2-1 in de kwartfinale op Engeland een opgeluchte indruk.

"Details maken het verschil op dit niveau en in dit soort wedstrijden", zei Giroud, die in de 78e minuut op aangeven van Antoine Griezmann de tweede Franse treffer binnen kopte. Het betekende zijn 53e doelpunt voor de Franse ploeg. Vorig weekeinde ging hij in de achtste finale tegen Polen de vorige recordhouder Thierry Henry (51 goals) al voorbij.

"Deze treffer was wel iets belangrijker dan die tegen Polen", zei Giroud. "Engeland begon er na de 1-1 in te geloven en ze waren gevaarlijk. We hebben laten zien hoe gevaarlijk we in de omschakeling kunnen zijn."

De 36-jarige aanvaller van AC Milan merkt dat er iets moois ontstaat in de spelersgroep. "We hebben net gezongen en gedanst in de kleedkamer. Met onze mentaliteit zit het wel goed, dat was ook al zo bij het WK van vier jaar terug in Rusland. Deze ploeg verdient het om weer net zo ver te komen."

Bondscoach Didier Deschamps waarschuwt voor onderschatting tegen Marokko. Foto: Getty Images

Deschamps onder indruk van Marokko

Op de persconferentie van bondscoach Didier Deschamps ging het al vooral over de halve eindstrijd tegen Marokko. Eerder op zaterdag won de Afrikaanse stuntploeg met 1-0 van Portugal en voegde zich zo bij de laatste vier.

"Het is een historische prestatie. Ze hebben België, Spanje en Portugal, enkele van de beste teams in de wereld, verslagen. En die overwinningen waren niet gestolen", zei Deschamps over de aankomende tegenstander.

De trainer van de Fransen kreeg op de persconferentie in Al Khor bijna alleen maar vragen over de Marokkanen. "Moeten we het niet eerst over deze wedstrijd tegen een sterk Engeland hebben?", zei Deschamps met een lach. "We mogen wel even van deze overwinning genieten."

Deschamps zag zaterdag alleen de eerste helft van Marokko tegen Portugal (1-0). "De tweede helft ga ik morgen rustig bekijken. We zullen ze zeker niet onderschatten. Alle vier de teams die in de halve finale staan, hebben dat op eigen kracht gedaan. Ze hebben ook allemaal de kans het toernooi te winnen."

Frankrijk kan het WK voor de tweede keer op rij winnen. Dat is een prestatie die voor het laatst geleverd werd door Brazilië, in 1958 en 1962. Deschamps, die in 2018 ook al bondscoach was van de winnende Fransen: "We zijn nog lang niet zo ver. Eerst wacht nu Marokko."

