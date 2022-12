Engelsen nemen het op voor Kane na gemiste penalty: 'Hij is van wereldklasse'

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft het na de uitschakeling van zijn ploeg op het WK voetbal in Qatar opgenomen voor Harry Kane. De aanvoerder miste zaterdag in de slotfase van de kwartfinale tegen Frankrijk een penalty, waardoor Engeland met 1-2 verloor

"Harry is ongelooflijk geweest voor ons", zei Southgate tegen Engelse media over Kane. "Hij is zo betrouwbaar. Zonder zijn doelpunten waren we nooit zo ver gekomen."

Kane kreeg zeven minuten voor tijd dé kans om Engeland op 2-2 te brengen, maar hij schoot hoog over vanaf de stip. Eerder in de wedstrijd had hij uit een strafschop nog de 1-1 gemaakt. Daarmee maakte de spits zijn 53e interlandgoal en evenaarde hij recordhouder Wayne Rooney.

Ook Jordan Henderson steunt Kane. "Hoeveel penalty's heeft hij wel voor ons benut? Zonder zijn doelpunten hadden we hier niet eens gestaan", zei de Engelse middenvelder. "Hij is een speler van wereldklasse en onze aanvoerder. Hij zal hier sterker door worden."

Ondanks de nederlaag is Southgate ook lovend over de andere Engelse spelers. "Ik heb al tegen hen gezegd dat ze niet meer konden doen. De wedstrijd is op details beslist. Ik ben trots op hen. We waren hier om het toernooi te winnen en geloofden daar ook in. We hebben een team dat dat had kunnen doen."

De bondscoach, die 'The Three Lions' sinds 2016 onder zijn hoede heeft, gaat binnenkort in gesprek over zijn toekomst. "Na elk toernooi zijn we om de tafel gegaan om te evalueren. We hebben dus tijd nodig om de juiste beslissingen te nemen."

Harry Kane baalt na zijn gemiste penalty. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen