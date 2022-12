Frankrijk klopt Engeland in spektakelstuk en treft Marokko in halve finales WK

Frankrijk heeft zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal in Qatar. De titelverdediger was bij de laatste acht in een spektakelstuk met 1-2 te sterk voor Engeland en speelt tegen Marokko voor een plek in de eindstrijd.

Aurélien Tchouaméni opende na ruim een kwartier de score voor Frankrijk. Vroeg in de tweede helft zorgde Harry Kane uit een penalty voor de gelijkmaker.

Olivier Giroud kopte de Fransen ruim tien minuten voor tijd weer op voorsprong. Enkele minuten later kreeg Engeland de uitgelezen kans op de 2-2, maar Kane miste een tweede strafschop.

Frankrijk neemt het woensdag in de halve finales op tegen Marokko. De 'Leeuwen van de Atlas' stuntten eerder op zaterdag tegen Portugal (1-0) en bereikten als eerste Afrikaanse land ooit de laatste vier van een WK.

Bij een overwinning op Marokko plaatst Frankrijk zich voor de vierde keer voor een WK-finale. 'Les Bleus' werden in 1998 en 2018 wereldkampioen en verloren in 2006 de eindstrijd.

Frankrijk viert de openingstreffer van Aurélien Tchouaméni. Foto: Getty Images

Tchouaméni zet Frankrijk fraai op voorsprong

In een aantrekkelijke eerste helft in het Al Bayt Stadium was de eerste kans voor Frankrijk. Een kopbal van Olivier Giroud werd in de openingsfase gekeerd door doelman Jordan Pickford.

In de zeventiende minuut vond de ploeg van bondscoach Didier Deschamps wel het doel en dat gebeurde op prachtige wijze. Tchouaméni haalde na een lange aanval van de Fransen vanaf ruim 20 meter uit en schoot hard raak in de linkerhoek.

Engeland ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en was daar al snel dichtbij. De Franse doelman Hugo Lloris, die tegen Engeland zijn 143e interland speelde en nu alleen recordinternational van zijn land is, redde op een inzet van Kane.

Even later werd Kane in het zestienmetergebied neergehaald door Dayot Upamecano. De Engelsen claimden een penalty, maar de Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio wilde de bal niet op de stip leggen. In het vervolg van de eerste helft was alleen Kylian Mbappé nog dreigend namens Frankrijk.

Harry Kane juicht na zijn benutte strafschop voor Engeland. Foto: Getty Images

Kane benut en mist penalty voor Engeland

Ook na rust bleef het een boeiend gevecht. Jude Bellingham stichtte met een afstandsschot al snel gevaar, maar Lloris voorkwam de gelijkmaker met een fraaie redding.

Engeland bleef aandringen en kreeg in de 52e minuut een penalty na een overtreding van Tchouaméni op Bukayo Saka. Die werd feilloos benut door Kane. De spits maakte zijn 53e treffer voor Engeland en evenaarde daarmee recordhouder Wayne Rooney.

Ook daarna was Engeland een tijd lang de betere ploeg en had Frankrijk het lastig. Harry Maguire was heel dicht bij de 2-1, maar zijn inzet kuste de paal. Ook een afstandsschot van Saka ging er niet in.

Een kwartier voor tijd herpakten de Fransen zich en ontsnapte Engeland aan een tweede tegengoal bij een inzet van Giroud, die werd gekeerd door Pickford. Twee minuten later vond de Franse spits wel het doel. Hij kopte hard raak uit een voorzet van Antoine Griezmann en zag zijn poging via Maguire in het doel belanden.

De Engelsen kregen zeven minuten voor tijd opnieuw een strafschop na een duw van Theo Hernández richting Mason Mount. Na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip, maar Kane schoot vanaf 11 meter hoog over. Marcus Rashford was diep in blessuretijd nog dicht bij de 2-2 met een vrije trap, maar die ging net over.

