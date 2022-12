Kane evenaart Rooney met 53e interlandtreffer als Engels topscorer aller tijden

Harry Kane heeft zaterdag op het WK voetbal landgenoot Wayne Rooney geëvenaard als topscorer aller tijden van Engeland. De spits van Tottenham Hotspur maakte in de kwartfinale tegen Frankrijk (1-2-verlies) vanaf 11 meter zijn 53e goal voor 'the Three Lions', maar miste later de kans om Rooney te passeren door een strafschop over te schieten.

Kane had wel minder wedstrijden nodig om dit doelpuntenaantal aan te tikken. Waar Rooney in 120 wedstrijden tot 53 treffers kwam voor Engeland, bereikte Kane in zijn 80e interland al deze score.

Kane maakte tegen Frankrijk vanaf de penaltystip de 1-1. De 29-jarige spits stuurde Tottenham-ploeggenoot Hugo Lloris de verkeerde kant op en schoot hard raak. Vlak voor tijd mocht Kane opnieuw aanleggen vanaf 11 meter, maar ditmaal schoot hij hoog over.

De benutte penalty betekende het tweede doelpunt van Kane op het WK in Qatar. De aanvaller was ook trefzeker in de gewonnen achtste finale tegen Senegal (3-0).

Kane maakte bij zijn debuut in maart 2015 zijn eerste doelpunt voor Engeland. Hij produceerde als invaller voor Rooney de vierde en laatste treffer in het met 4-0 gewonnen EK-kwalificatieduel met Litouwen.

Topscorers Engeland aller tijden: 1. Harry Kane - 53 goals

2. Wayne Rooney - 53 goals

3. Bobby Charlton - 49 goals

4. Gary Lineker - 48 goals

Aanbevolen artikelen