Noppert denkt dat WK-avontuur met Oranje eenmalig hoogtepunt kan zijn

Andries Noppert koestert zijn WK-avontuur met het Nederlands elftal in Qatar. De keeper van sc Heerenveen lijkt na zijn doorbraak in Oranje een mooie voetbaltoekomst voor zich te hebben, maar zo wil hij niet denken, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Misschien was dit wel de laatste keer. Ja, dat was mijn gedachte na de wedstrijd tegen Argentinië", vertelt de 28-jarige Noppert. "Dat is toch ook niet gek als je bedenkt waar ik vandaan kom?"

Noppert zegt ook niet bezig te zijn met of hij eerste doelman van Oranje blijft onder Van Gaals opvolger Ronald Koeman. "Ik ga nu eerst thuis genieten met het gezin. Ik heb twee weken vrij, maar die ga ik niet volmaken. Over anderhalve week wil ik weer starten bij Heerenveen."

De vraag is of Noppert het seizoen gaat afmaken bij Heerenveen. De Fries, die nog anderhalf jaar onder contract staat in het Abe Lenstra Stadion, werd in Spaanse media al gelinkt aan Real Betis. En het is niet onlogisch dat meerdere clubs serieuze interesse gaan tonen.

"Ik denk nu niet aan een transfer, ik zie wel wat gebeurt de komende tijd. Of mijn leven anders wordt? Het belangrijkste is dat ik met beide benen op de grond blijf staan en ik denk dat dat wel gaat lukken."

Andries Noppert met Lionel Messi.

Ziekte Van Gaal was drijfveer voor Noppert

Noppert ziet zijn vijf WK-wedstrijden met Oranje vooral als een "cadeautje" dat hij dacht niet meer dacht te krijgen. "Ik heb als kind gedroomd dit ooit mee te maken, maar de afgelopen jaren was die droom heel ver weg. Eigenlijk was die er niet meer. Ik ben Van Gaal dankbaar dat de Oranjedroom alsnog is uitgekomen. Bij een andere bondscoach had ik deze kans waarschijnlijk niet gehad."

De voormalig keeper van NAC Breda, Foggia, FC Dordrecht en Go Ahead Eagles wilde het vertrouwen van Van Gaal graag terugbetalen. De ziekte van de bondscoach, die twee jaar geleden de diagnose prostaatkanker kreeg, was bovendien een extra drijfveer.

"Ja, dat is 100 procent een drijfveer geweest. We weten allemaal wat er aan de hand is en dat is vreselijk. Dan wil je absoluut iets terugdoen, ook als groep. Zeker omdat dit zijn laatste klus was. Het is heel jammer dat we niet verder zijn gekomen in Qatar."

