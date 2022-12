In beeld

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De selectie van het Nederlands elftal is zaterdag rond 18.15 uur geland op een mistig Schiphol. Voor Oranje viel vrijdagavond het doek op het WK voetbal in Qatar. In een nu al veelbesproken WK-kwartfinale ging het mis tegen Argentinië.