Amrabat in tranen na 'verdiende' zege Marokko: 'Dit had ik niet durven dromen'

Sofyan Amrabat kon nauwelijks geloven dat Marokko zaterdag de halve finales heeft bereikt op het WK voetbal in Qatar ten koste van Portugal. De middenvelder was na afloop van de 1-0-overwinning lyrisch over de teamspirit bij de Afrikaanse ploeg.

Amrabat erkende in gesprek met de NOS dat voorafgaand aan het WK vrijwel niemand bij de nationale ploeg rekening hield met een plek in de halve finale. "Dit had ik, en wij allemaal, niet durven dromen. Dit is ongelooflijk", zei de middenvelder van Fiorentina geëmotioneerd.

Marokko heeft in vijf WK-duels nog maar één doelpunt geïncasseerd, namelijk een eigen doelpunt bij de 2-1-zege op Canada. Het team van trainer Walid Regragui hield tegen Kroatië (0-0), België (2-0), Spanje (0-0, winst na strafschoppen) en Portugal de nul.

"We hebben eigenlijk nul tegengoals dit toernooi, afgezien van een eigen goal. Dat is een heel groot compliment voor heel het team. Het was vandaag misschien niet eens het beste voetbal, maar we toonden teamspirit."

Youssef En-Nesyri maakte vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Portugal. Foto: AFP

'Ik begon met zware benen aan de wedstrijd'

Amrabat vond dat Marokko verdiend heeft gewonnen van Portugal. De voormalig speler van FC Utrecht en Feyenoord wees op het feit dat Portugal in de achtste finale slechts negentig minuten nodig had om Zwitserland met 6-1 opzij te zetten, terwijl Marokko de 120 minuten tegen Spanje in de benen had.

"Ik begon al met zware benen aan de wedstrijd. We hadden het meteen zwaar, het was een slagveld. Ik heb letterlijk overal pijn. Ik kom nu amper vooruit. Om de drie dagen spelen is ontzettend zwaar, mensen onderschatten dat misschien. Je kan nooit volledig herstellen."

Marokko is het eerste Afrikaanse land ooit dat de halve finales van het WK bereikte. Woensdag wacht een duel met de winnaar van Engeland-Frankrijk. "We zijn blij dat we in de halve finale staan, maar we gaan nu voor het maximale: de finale halen. Het is één wedstrijd, alles kan gebeuren", besloot Amrabat.

