Marokko zorgde zaterdag voor een nieuwe stunt op het WK voetbal in Qatar door Portugal in de kwartfinales uit te schakelen. De 'Leeuwen van de Atlas' wonnen met 1-0 en waren na afloop uitzinnig van vreugde. Bekijk hier de twintig mooiste foto's van het duel in Doha.