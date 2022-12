Portugezen woedend op arbitrage na uitschakeling: 'Zo pakt Argentinië de titel'

De Portugese aanvoerder Pepe en Bruno Fernandes zijn woedend op de arbitrage na de uitschakeling van hun land op het WK voetbal in Qatar. De Europees kampioen van 2016 liet zich zaterdag in de kwartfinales verrassen door Marokko: 1-0.

"Het is onacceptabel dat een Argentijnse scheidsrechter onze wedstrijd floot na wat Lionel Messi gisteren heeft gezegd", foeterde Pepe tegenover Portugese media.

De 39-jarige verdediger doelde daarmee op de uitspraken van Messi over de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz, die vrijdag bij Nederland-Argentinië liefst achttien kaarten trok. "De FIFA moet even goed terugkijken wat er allemaal gebeurd is", zei Messi. "Ze kunnen niet een scheidsrechter van dit niveau op zo'n belangrijke wedstrijd zetten."

Ook vond Pepe dat de arbitrage te weinig extra tijd bijtrok. "In de tweede helft lag het spel continu stil en werden slechts acht minuten toegevoegd. Zij waren steeds bezig om ons spel te ontregelen, maar de scheidsrechter deed er niets aan."

Portugal schreeuwt om een penalty na een vermeende overtreding op Bruno Fernandes. Foto: Getty Images

'We hadden wereldkampioen kunnen worden'

"Na afloop bleef vooral ons gevoel over de arrogantie van de arbitrage hangen", vervolgde de routinier van FC Porto. "Zo wordt Argentinië wereldkampioen. Er waren vijf Argentijnse scheidsrechters."

Daarmee doelde Pepe op de vijf Argentijnen die deel uitmaakten van het scheidsrechterskorps in de kwartfinale tegen Marokko. Facundo Tello was de arbiter en werd geassisteerd door vier landgenoten, van wie twee tot de VAR behoorden.

Portugal kwam in de kwartfinale tegen Marokko enkele minuten voor rust op achterstand door een goal van Youssef En-Nesyri. "Marokko had geluk bij het doelpunt", vond Pepe. "Ik ben trots op mijn ploeggenoten. We hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd te winnen. Maar we hadden wereldkampioen kunnen worden."

Teleurstelling bij Cristiano Ronaldo na de uitschakeling. Foto: Getty Images

Fernandes: 'We speelden niet alleen tegen Marokko'

Enkele minuten na het doelpunt schreeuwde heel Portugal om een penalty na een vermeende overtreding op Fernandes, maar wilde Tello de bal niet op de stip leggen. Fernandes was zelf ook niet te spreken over de scheidsrechter.

"Het is erg vreemd dat een scheidsrechter van een land dat nog in het toernooi zit, onze wedstrijd fluit en dat er geen Portugese scheidsrechters meer op het WK aanwezig zijn", zei de middenvelder. "Deze scheidsrechters fluiten niet in de Champions League en zijn niet gewend aan dit soort wedstrijden met dit tempo."

"In de eerste helft had ik een penalty moeten krijgen, want ik laat mezelf nooit vallen. Ik stond alleen voor de keeper en had op doel kunnen schieten", vervolgde Fernandes. "En er hadden op zijn minst vijftien à twintig minuten extra tijd moeten zijn. We speelden niet alleen tegen Marokko."

Argentinië plaatste zich vrijdag ten koste van Nederland voor de halve finales. De Zuid-Amerikanen wonnen in een bloedstollende wedstrijd via penalty's van Oranje. Bij de laatste vier nemen ze het op tegen Kroatië.

