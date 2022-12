Portugese bondscoach Santos laat toekomst open na WK-uitschakeling

Bondscoach Fernando Santos van Portugal wilde zaterdag na de uitschakeling in de kwartfinales van het WK voetbal nog niet uitweiden over zijn toekomst. Door toedoen van Marokko werd de Europees kampioen van 2016 zaterdag uitgeschakeld in de kwartfinales.

"Morgen vliegen we naar Lissabon. Daarna ga ik met de bondsvoorzitter om tafel. Zo hebben we het altijd gedaan na grote toernooien. Natuurlijk handelen we in het belang van de Portugese nationale ploeg", meldde Santos zaterdag in gesprek met het Portugese Sport TV. Het contract van de keuzeheer loopt medio 2024 af.

De 68-jarige Santos trad in 2014 aan, vlak nadat Portugal op het WK al in de eerste ronde was gestrand. De bondscoach loodste de Zuid-Europeanen in 2016 naar de Europese titel na een 1-0-zege op Frankrijk in de finale.

In 2019 zegevierde Portugal bovendien in de eerste editie van de Nations League dankzij een 1-0-overwinning op Nederland. Op het WK van 2018 en het EK van 2021 viel de ploeg echter tegen met uitschakeling in de achtste finales, tegen respectievelijk Uruguay en België.

Ook Cristiano Ronaldo kon de Portugese aftocht niet voorkomen. Foto: Getty Images

Santos botste dit WK met Ronaldo

Dit WK triomfeerde Portugal in een groep met Zuid-Korea, Uruguay en Ghana. In de achtste finales rekenden de Zuid-Europeanen met 6-1 af met Zwitserland. Santos baarde opzien door voor die wedstrijd Cristiano Ronaldo te passeren.

Ronaldo viel wel in tegen de Zwitsers en ook tegen Marokko werd hij ingebracht. Ook de 37-jarige aanvaller kon een Portugese eliminatie niet voorkomen. "Tot vandaag liep het toernooi goed", aldus Santos. "Pas bij het bereiken van de finale zou dit toernooi een echt succes zijn geweest."

Santos constateerde dat Portugal "niet echt in zijn spel kwam" tegen Marokko. "Het grote probleem was dat we er niet in slaagden voldoende kansen uit te spelen. Dat is ons opgebroken. Pas in de slotfase werd het wat beter, maar toen was het al te laat."

Portugal op eindtoernooien onder Fernando Santos: EK 2016: Eindzege

WK 2018: Achtste finales

EK 2021: Achtste finales

WK 2022: Kwartfinales

Eerder

Aanbevolen artikelen