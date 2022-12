Marokko-coach Regragui trots na nieuwe stunt: 'Deze zege is voor heel Afrika'

Coach Walid Regragui is trots dat Marokko zaterdag als eerste Afrikaanse land ooit zich heeft geplaatst voor de halve finale van het WK voetbal. De trainer zei na afloop van de 1-0-zege op Portugal dat de overwinning voor het hele continent geldt.

Marokko won in het Al Thumama Stadium in Doha dankzij een kopgoal van Youssef En-Nesyri. Kameroen (1990), Senegal (2002) en Ghana (2010) hadden tot het WK in Qatar het Afrikaanse record in handen met plekken in de kwartfinales.

"Deze zege is voor heel Afrika. We hebben geschiedenis geschreven voor het continent. Vandaag staat Afrika op de voorgrond van het mondiale voetbal", glunderde Regragui voor de camera van beIN Sports. "Ik ben blij voor Marokko, maar vooral voor heel Afrika."

"Ik hoop dat deze prestatie ook de deuren opent voor Afrikaanse trainers", vervolgde de 47-jarige Marokkaan. "Het is altijd moeilijk voor ons geweest om een plek af te dwingen."

Youssef En-Nesyri zette Marokko vlak voor rust op voorsprong met een kopgoal. Foto: EPA

'Iedereen vecht voor elkaar bij Marokko'

Regragui was lovend over de prestaties van zijn ploeg op het WK. Eerder versloeg Marokko onder meer toplanden België (2-0) en Spanje (winst na strafschoppen). Marokko heeft in vijf WK-duels nog maar één goal geïncasseerd (een eigen goal tegen Canada, 2-1-winst).

"We misten wat spelers tegen Portugal, maar deze groep is enorm strijdlustig", doelde Regragui op onder anderen verdedigers Nayef Aguerd en Noussair Mazraoui. "Iedereen vecht voor elkaar. We gaan puur vanwege onze kwaliteiten door naar de halve finale."

"Ik ga nu alle spelers en stafleden bedanken. Maar ons avontuur is nog lang niet voorbij", verzekerde Regragui. Marokko speelt woensdag in de halve finale tegen de winnaar van Engeland-Frankrijk. Dat duel is zaterdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) begonnen.

Eerder

Aanbevolen artikelen