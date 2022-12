Marokko schrijft geschiedenis: nog nooit kwam een Afrikaans land zo ver op WK

Marokko heeft zaterdag geschiedenis geschreven met een plek in de halve finales op het WK voetbal in Qatar. Nog nooit eerder wist een Afrikaans land zo ver te komen op een mondiale eindronde.

Marokko won zaterdag dankzij een doelpunt van Youssef En-Nesyri van Portugal. Voor de 'Leeuwen van de Atlas' blijft het WK-sprookje zo langer voortduren na eerdere stunts tegen Spanje (winst na strafschoppen) en België (2-0).

Marokko is het eerste Afrikaanse land dat de halve finales van een WK haalt. Kameroen (1990), Senegal (2002) en Ghana (2010) hadden tot de editie in Qatar het Afrikaanse record op hun naam staan. Marokko vestigde zich na de gewonnen penalty's tegen Spanje al in dat rijtje.

Aan de hand van uitblinker Roger Milla haalde Kameroen in 1990 als eerste Afrikaanse land de laatste acht van de mondiale eindronde. Het land stuntte in de openingswedstrijd met een 1-0-zege op titelverdediger Argentinië, waar Diego Maradona op dat moment de aanvoerder was. Engeland was in de kwartfinales met 3-2 te sterk voor de Kameroeners.

Twaalf jaar later volgde een Afrikaanse stunt van Senegal, dat in de groepsfase titelhouder Frankrijk uitschakelde. Papa Bouba Diop en Henri Camara waren de helden aan Senegalese zijde. Turkije, een van de andere revelaties van het toernooi in Japan en Zuid-Korea, maakte destijds in de kwartfinales een einde aan de WK-droom van Senegal.

Ghana maakte in 2010 optimaal gebruik van een gunstige loting. Onder aanvoering van Asamoah Gyan werd het land tweede achter Duitsland en eindigde het voor Australië en Servië. Daarna werd met de Verenigde Staten een gunstige tegenstander getroffen in de achtste finales. Uiteindelijk nam Uruguay in de kwartfinales de penalty's beter dan Ghana.

Beste prestaties Afrikaanse landen op WK Halve finales - Marokko (2022)

Kwartfinales - Kameroen (1990)

Kwartfinales - Senegal (2002)

Kwartfinales - Ghana (2010)

Marokko is uitzinnig van vreugde na de zege op Portugal. Foto: Getty Images

Alleen Europa en Zuid-Amerika leverden finalisten af

Europa en Zuid-Amerika hebben al verschillende finalisten op een WK afgeleverd, maar naast Afrika hebben Noord- en Midden-Amerika, Azië en Oceanië dat (nog) niet gedaan.

Zuid-Korea is het beste Aziatische land met een plek in de halve finales op het WK van 2002. De Verenigde Staten hebben met een halvefinaleplaats bij de eerste WK-editie van 1930 het continentale record in handen. Bij Oceanië is dat Australië met een achtstefinaleplaats (2006 én 2022).

Marokko neemt het woensdag in de halve finales op tegen Engeland of Frankrijk. Beide landen staan later op zaterdag tegenover elkaar in de laatste kwartfinale in Qatar. Frankrijk is de titelverdediger in het emiraat. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Kroatië.

