Stuntploeg Marokko schakelt ook Portugal uit en staat in halve finales WK

Marokko heeft zijn imponerende zegetocht op het WK voetbal zaterdag een vervolg gegeven door in de kwartfinales met 1-0 te winnen van Portugal. 'De Leeuwen van de Atlas', die eerder dit toernooi België en Canada versloegen en na een strafschoppenserie Spanje uitschakelden, zijn de eerste halvefinalist uit Afrika in de 92-jarige historie van het WK.

Marokko hield in de eerste helft vrij eenvoudig stand tegen het stroef spelende Portugal. Vlak voor rust kwam de ploeg van bondscoach Walid Regragui via een kopbal van Youssef En-Nesyri zelfs op voorsprong.

Logischerwijs voerde Portugal, met invaller Cristiano Ronaldo, na de onderbreking de druk op. Marokko hield echter stand en zorgt en passant voor Afrikaanse WK-geschiedenis. Eerder viel het doek voor Kameroen (1990), Senegal (2002) en Ghana (2010) in de kwartfinales. Marokko zelf kwam tot dit jaar nooit verder dan de achtste finales. Dat was 36 jaar geleden, bij de eindronde in Mexico.

In de halve finales treedt Marokko woensdagavond aan tegen de winnaar van Engeland-Frankrijk. Zaterdag om 20.00 uur staan deze teams tegenover elkaar.

Vrijdag kwalificeerden Argentinië en Kroatië zich als eerste voor de halve finales. De Zuid-Amerikanen trokken in een strafschoppenserie aan het langste eind tegen Oranje na een 2-2-gelijkspel. Kroatië zegevierde in een penaltyreeks tegen Brazilië, na een 1-1-remise. Argentinië en Kroatië duelleren dinsdag om een ticket voor de finale.

Marokko houdt Portugese aanvallers in bedwang

Marokko moest het in het Al Thumama Stadium in Doha doen zonder Noussair Mazraoui en Nayef Aguerd, waarmee bondscoach Walid Regragui twee steunpilaren in zijn solide defensie miste. Sofyan Amrabat en Hakim Ziyech verschenen wél aan de aftrap.

Waar Portugal in de achtste finales tegen Zwitserland de kansen aaneenreeg en met 6-1 zegevierde, kwam het zaterdag uiterst moeizaam tot mogelijkheden. Net als in de vorige wedstrijden gaf de Marokkaanse defensie zeer weinig ruimte weg. En als Portugezen erdoorheen waren, stond daar altijd nog de betrouwbare doelman Yassine Bounou. Marokko kroop echter niet alleen in zijn schulp, zoals tegen Spanje het geval was, maar deed ook in aanvallend opzicht van zich spreken. Vaak gebeurde dit vanuit de omschakeling.

Nadat onder anderen Ziyech al van zich had doen spreken met een schot van afstand, viel na 42 minuten de openingstreffer. Doelman Diogo Costa probeerde een voorzet van Yahia Attiyat-Allah te vangen, maar En-Nesyri was eerder bij de bal en kopte raak. Portugal antwoordde bijna direct via Bruno Fernandes. De spelmaker trof de lat met een afstandsschot vanuit een zeer lastige hoek.

Hakim Ziyech werd na 82 minuten gewisseld bij Marokko. Foto: Getty Images

Marokko overleeft spervuur aan Portugese aanvallen

Na de hervatting gebeurde al snel het onvermijdelijke: een invalbeurt van Ronaldo. Ook met de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar in de gelederen kostte het Portugal aanvankelijk veel moeite om mogelijkheden te creëren.

De defensieve organisatie van Marokko was vaak uitmuntend, al kreeg Fernandes na ongeveer een uur een vrije schietkans. De technicus schoot over. Tekenend voor het moeizame aanvalsspel bij Portugal was dat Gonçalo Ramos, tegen Zwitserland de grote man met een hattrick, na een pover optreden na 69 minuten werd gewisseld.

Het slotoffensief van Portugal begon tien minuten voor tijd met een schot van João Félix, waarop Bounou zeer knap redding bracht. De keeper weerhield in de acht minuten durende blessuretijd ook Ronaldo van scoren en zag Pepe van dichtbij missen met het hoofd.

Via counters kreeg Marokko nog enkele kansen. Zakaria Aboukhlal, de ex-speler van PSV en AZ, faalde toen hij alleen op doelman Costa afging.

De 37-jarige Ronaldo nam tegen Marokko hoogstwaarschijnlijk afscheid van het WK-podium. Voor Marokko gaat de droomvlucht in Qatar woensdag dus verder met de halve finale tegen Engeland of Frankrijk. Spits Walid Cheddira is er dan niet bij: de invaller kreeg in de blessuretijd zijn tweede gele kaart en is dus geschorst.

Cristiano Ronaldo speelde op vijf WK's. De vierde plaats in 2006 blijft zijn beste prestatie. Foto: Getty Images

