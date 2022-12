Neymar is 'psychisch kapot' na afgang Brazilië: 'Dit gaat heel lang pijn doen'

Neymar is 'psychisch kapot' na de uitschakeling van Brazilië op het WK voetbal in Qatar. De dertigjarige aanvaller laat een dag na de verloren kwartfinale tegen Kroatië op Instagram weten er doorheen te zitten.

Neymar zette zijn ploeg vrijdag in de verlenging nog op een 1-0-voorsprong, maar Kroatië kwam vlak voor tijd langszij. Vervolgens miste Brazilië twee strafschoppen in de beslissende penaltyreeks, waardoor Kroatië doorstootte naar de halve finale.

"Dit gaat heel lang pijn doen", schrijft Neymar zaterdag op sociale media. "Dit was de nederlaag die mij het meeste pijn heeft gedaan. Ik voelde me na de wedstrijd tien minuten verlamd, ik moest continu huilen."

De 124-voudig international benadrukt trots te zijn op het team. "We hebben tot het einde gestreden. Het lag niet aan onze inzet en toewijding. Wij verdienden het om door te gaan, Brazilië verdiende het. Bedankt voor jullie steun, maar het is helaas niet gelukt."

Het is afwachten of Neymar Pelé nog gaat passeren. De sterspeler had vóór het toernooi in Qatar al gezegd dat het vermoedelijk zijn laatste WK zou worden. Na afloop van de kwartfinale tegen Kroatië wilde Neymar geen duidelijkheid geven over zijn toekomst bij de nationale ploeg.