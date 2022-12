Ronaldo evenaart mondiaal interlandrecord dankzij invalbeurt in kwartfinale WK

Cristiano Ronaldo heeft het mondiale interlandrecord geëvenaard. De Portugese sterspeler viel zaterdag in tijdens de kwartfinale van het WK voetbal tegen Marokko en bracht zijn totaal daarmee op 196 interlands.

In de achtste finale tegen Zwitserland (6-1-zege) startte Ronaldo ook al op de bank bij Portugal. In de groepsfase was hij wel telkens basisspeler, al werd hij in het laatste pouleduel met Zuid-Korea (2-1-verlies) na ruim een uur gewisseld. Hij ging toen zichtbaar gefrustreerd naar de kant.