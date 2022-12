Geblesseerde Mazraoui ontbreekt bij Marokko-Portugal, Ronaldo weer op de bank

Marokko kan zaterdag in het kwartfinaleduel met Portugal niet beschikken over Noussair Mazraoui. De verdediger van Bayern München is geblesseerd en ontbreekt in de selectie. Bij Portugal zit Cristiano Ronaldo wederom op de bank.

Het is onduidelijk wat de 25-jarige Mazraoui precies mankeert. Hij viel in de eerste wedstrijd van het toernooi uit met een heupblessure. De oud-Ajacied speelde daarna wel alle wedstrijden mee. In de achtste finale tegen Spanje (zege na penalty's) werd hij na 82 minuten gewisseld.

Sofyan Amrabat staat in tegenstelling tot Mazraoui wél in de basis van Marokko. De oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord is genoeg hersteld van een rugblessure. De middenvelder speelde in de achtste finale tegen Spanje met een verdoving.

Ook Hakim Ziyech verschijnt aan de aftrap van de eerste kwartfinale ooit van Marokko op een WK. Bij een zege op Portugal wordt Marokko het eerste Afrikaanse land ooit in de halve finales van het mondiale eindtoernooi.

De opstelling van Marokko. Foto: NU.nl

Ronaldo weer op de bank

Bij Portugal zit Ronaldo net als in de achtste finale tegen Zwitserland (6-1) op de bank. Zijn vervanger is opnieuw Benfica-spits Gonçalo Ramos, die tegen Zwitserland een hattrick maakte.

Bondscoach Fernando Santos voert na het succesvolle optreden slechts één wijziging door: middenvelder William Carvalho wordt vervangen door Rúben Neves.

Het duel tussen Marokko en Portugal begint zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar van het duel neemt het op tegen de winnaar van England-Frankrijk. Die twee landen treffen elkaar om 20.00 uur.

De opstelling van Portugal.

Eerder

Aanbevolen artikelen