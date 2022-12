FIFA start onderzoek naar Argentinië en Oranje na 'wangedrag' tijdens kwartfinale

De FIFA is zaterdag een tuchtprocedure tegen Argentinië en Nederland gestart. Dat bevestigt de wereldvoetbalbond aan NU.nl. De FIFA onderzoekt vermeend wangedrag van spelers en stafleden bij de kwartfinale van het WK voetbal vrijdagavond.

Het onderzoek richt zich vooral op de uitspraken en gedrag van de spelers en technische staf richting scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. De Spaanse arbiter trok in het Lusail Stadium liefst achttien kaarten. Bij Argentinië wordt ook onderzocht of zij artikel 16 hebben overtreden, dat de orde en veiligheid bij wedstrijden betreft.

"De FIFA moet even goed terugkijken wat er allemaal gebeurd is", zei Messi bijvoorbeeld. "Ze kunnen niet een scheidsrechter van dit niveau op zo'n belangrijke wedstrijd zetten."

De FIFA kan volgens het tuchtreglement boetes of schorsingen uitdelen. De eerstvolgende wedstrijd van Argentinië is de halve finale tegen Kroatië. Dit duel staat dinsdag om 20.00 uur op het programma in het Lusail Stadium.

"Ik wil het nog een keer terugzien, die penalty", zei Van Gaal bij de NOS. "En al het tijdrekken van de Argentijnen... Maar wij verliezen niet door de scheidsrechter, want we spelen nog gelijk. Uiteindelijk ga je na penalty's eruit."

Frenkie de Jong vond Lahoz op de hand van Argentinië. "Voor het begin van de verlenging, toen we net 2-2 hadden gemaakt, zag ik de Argentijnen met z'n allen naar hem toe gaan", zei de middenvelder. "Volgens mij heeft dat invloed gehad, want in de verlenging floot hij alleen maar voor Argentinië. Dat was echt schandalig."