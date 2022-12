Oranjespelers sluiten 'uitstekend' tijdperk Van Gaal af met 'klotegevoel'

Na de uitschakeling op het WK voetbal in Qatar is de teleurstelling enorm bij de Oranjespelers. De wereldtitelmissie is mislukt, maar dat wil niet zeggen dat met een slecht gevoel wordt teruggekeken op de anderhalf jaar onder Louis van Gaal als bondscoach.

"Ik ga met een klotegevoel naar huis", zei Marten de Roon een half uur na de verloren penaltyserie tegen Argentinië. "We hebben vanaf het begin gezegd dat we wereldkampioen wilden worden. Dat geloof was er ook écht binnen de spelersgroep en bij de bondscoach."

De Roon begrijpt dat het voor een buitenstaander moeilijker was om meteen te geloven in die titeldroom van Oranje. "De prestaties hier in Qatar waren niet optimaal, waardoor de media en de fans er misschien anders naar keken. Maar bij ons was het geloof er vanaf de eerste wedstrijd."

De resultaten speelden daarbij misschien wel een grotere rol dan het spel, beseft De Roon. "We verloren nooit onder Van Gaal, zelfs tegen Argentinië kwamen we terug van een 2-0-achterstand. Daardoor kreeg ik het gevoel: we kunnen elke wedstrijd winnen dit WK, want we verliezen niet."

2:19 Afspelen knop Hoe Van Gaal leerde van eerder penaltytrauma en hoopte op meer succes

'Dat was een bijzonder moment'

Oranje speelde twintig interlands sinds Van Gaal in september 2021 aan zijn derde termijn als bondscoach begon. Veertien keer resulteerde dat in winst en de kwartfinale tegen Argentinië betekende het zesde gelijkspel.

Van Gaal sloot zijn laatste periode bij Oranje af door vlak na de verloren penaltyserie tegen de Argentijnen kort in de kleedkamer te spreken. "Dat was een bijzonder moment", vertelde Memphis Depay enkele minuten later, al wilde hij niet zeggen wat de bondscoach precies zei.

"Dat is iets voor onze groep. Het is zo knap hoe deze bondscoach een nog hechter team van ons heeft gemaakt. Ik kan alleen maar goede dingen over hem zeggen. Respect. Als je twee WK's bondscoach bent zonder te verliezen, dan doe je het heel goed. Het is alleen zo jammer van die strafschoppen. Er zat meer in."

Louis van Gaal met zijn selectie tijdens de kwartfinale tegen Arentinië. Foto: Getty Images

Van Dijk: 'Ik heb veel geleerd'

Ook bij captain Virgil van Dijk overheerst het gevoel dat Oranje verder had kunnen komen dan de kwartfinales. "Het was een gekke avond, die verkeerd afloopt. Zo pijnlijk dat deze periode onder Van Gaal zo eindigt", vertelde de verdediger.

Van Dijk is dankbaar dat hij heeft mogen werken met Van Gaal, wiens trainerscarrière nu waarschijnlijk voorbij is. "Het is een uitstekend tijdperk geweest. Ik heb veel geleerd, ook van Louis als persoon. Ik ben er trots op dat ik aanvoerder van zijn team mocht zijn en wens hem alle geluk toe. Hij laat iets goeds achter. We kunnen hierop voortborduren."

De volgende interland van Oranje is pas op 24 maart. Dan is Frankrijk in Parijs de tegenstander in de EK-kwalificatie. Ronald Koeman, die aan zijn tweede termijn bij Oranje begint, zit dan op de bank als opvolger van Van Gaal.

Aanbevolen artikelen