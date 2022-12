Kwartfinale tegen Argentinië was best bezochte WK-wedstrijd van Oranje ooit

De kwartfinale tegen Argentinië van vrijdag gaat de boeken in als de best bezochte wedstrijd van Oranje ooit op een WK voetbal. De FIFA meldt zaterdag dat er 88.235 toeschouwers aanwezig waren in het Lusail Stadium, dat een capaciteit van 88.966 heeft.

Het vorige record werd gevestigd tijdens de WK-finale van 2010 tussen Nederland en Spanje in het Soccer City Stadium in Johannesburg. Daar kwamen 84.490 voetbalfans op af.

Het nieuwe record is vooral te danken aan de Argentijnen, die massaal naar Qatar zijn afgereisd en met tienduizenden op de tribunes zaten tijdens de kwartfinale. Naar schatting waren ongeveer veertienhonderd fans uit Nederland in het stadion.

Bij de WK-finale van 1974 in München tegen West-Duitsland (77.000) en die van 1978 in Buenos Aires tegen Argentinië (ook 77.000) waren minder toeschouwers. De best bezochte EK-wedstrijd ooit van Oranje is het groepsduel met Engeland in 1996 op Wembley: 76.798 toeschouwers.

Best bezochte interlands Oranje 1. Spanje-Nederland (Madrid, 1957) - 105.000 toeschouwers

2. Polen-Nederland (Chorzów, 1969) - 100.000 toeschouwers

2. Polen-Nederland (Chorzów, 1979) - 100.000 toeschouwers

4. Engeland-Nederland (Londen, 1977) - 90.000 toeschouwers

5. Oost-Duitsland-Nederland (Leipzig, 1979) - 90.000 toeschouwers

6. Nederland-Argentinië (Lusail, 2022) - 88.235 toeschouwers

7. Nederland-Spanje (Johannesburg, 2010) - 84.490 toeschouwers

8. Nederland-Denemarken (Johannesburg, 2010) - 83.465 toeschouwers

Kwartfinale levert ook kaartenrecord op

Opvallend is dat het toeschouwersrecord van Oranje werd gevestigd bij een vriendschappelijke wedstrijd. In 1957 waren liefst 105.000 toeschouwers aanwezig bij Spanje-Nederland in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid.

Naast een toeschouwersrecord was er vrijdag bij Nederland-Argentinië ook een kaartenrecord. De Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz trok achttien keer geel, waaronder twee keer voor Denzel Dumfries.

Het vorige WK-record was zestien gele kaarten. Ook dat werd gevestigd tijdens een wedstrijd van Oranje. In de achtste finale tegen Portugal in 2006 trok de Russische scheidsrechter Valentin Ivanov zestien keer geel, waaronder twee keer voor de Nederlanders Khalid Boulahrouz en Giovanni van Bronckhorst en de Portugezen Deco en Costinha.

De kaarten tijdens Nederland-Argentinië Geel spelers Argentinië: Marcos Acuna (minuut 43), Cristian Romero (45), Lisandro Martínez (76), Leandro Paredes (89), Lionel Scaloni (90), Lionel Messi (90+10), Nicolas Otamendi (90+12), Gonzalo Montiel (110) en German Pezzella (112)

Geel staf Argentinië: Walter Samuel (minuut 31) en Lionel Scaloni (90)

Geel spelers Nederland: Jurriën Timber (minuut 43), Wout Weghorst (45+2), Memphis Depay (76), Steven Berghuis (88), Steven Bergwijn (91) en Noa Lang (na afloop)

Rood speler Oranje: Denzel Dumfries (twee keer geel na afloop)

