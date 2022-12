Argentinië had vertrouwen in penaltyserie: 'Te veel spelers wilden er één nemen'

De Argentijnse spelers vonden het vrijdag volgens bondscoach Lionel Scaloni geen enkel probleem om een penalty te nemen in de beslissende strafschoppenreeks tegen Nederland. Scaloni had naar eigen zeggen zelfs te veel vrijwilligers.

"Zo vlak voor een penaltyreeks gebeurt het vaak dat spelers angst krijgen en terugdeinzen", vertelde Scaloni na de zege in de kwartfinales van het WK. "Dit keer hadden we zelfs te veel vrijwilligers. We hoefden alleen de volgorde te bepalen."

"Dat iedereen een penalty wil nemen zorgt voor een positieve invloed op het hele team", vervolgde de 44-jarige Scaloni. "En met doelman Emiliano Martínez wisten we dat we iemand hadden die ons al vaker door deze situatie gesleept had."

Scaloni doelde onder meer op de strafschoppenserie van de halve finale van de Copa América van afgelopen jaar. Daarin won Argentinië van Colombia en stopte doelman Martínez drie penalty's. Ook tegen Nederland werd hij de held door de penalty's van Virgil van Dijk en Steven Berghuis te keren.

Namens Argentinië miste alleen Enzo Fernández. "Deze zege is weer een bevestiging dat deze ploeg ook in lastige situaties het hoofd koel kan houden. Dit team heeft trots, veel verlangen en geeft nooit op."

'We verdienden het niet om strafschoppen te moeten nemen'

Argentinië leek na de 2-0 van Lionel Messi in de 73e minuut al zeker van een plek bij de laatste vier, tot invaller Wout Weghorst de wedstrijd op zijn kop zette. De spits kopte zeven minuten voor tijd de aansluitingstreffer binnen en maakte in de laatste minuut van de blessuretijd de gelijkmaker.

"Nederland speelde op een manier die we niet van ze gewend zijn", zei Scaloni. "In de laatste minuten van de reguliere speeltijd gaven ze veel lange ballen richting ons strafschopgebied. Maar in de verlenging namen ze weer genoegen met die 2-2."

"We raakten niet in paniek en wisten dat we in de verlenging voetballend weer de overhand zouden krijgen", vervolgde de Argentijnse bondscoach. "We kregen ook kansen om alsnog te winnen en verdienden het eigenlijk niet om stafschoppen te nemen."

Argentinië mag zich door de zege op Oranje opmaken voor de halve finale tegen Kroatië, dat Brazilië vrijdag na strafschoppen verrassend uitschakelde. De andere twee kwartfinales (Marokko-Portugal en Engeland-Frankrijk) worden zaterdag afgewerkt.

Eerder

Aanbevolen artikelen