Verbazing bij Oranje over optreden scheidsrechter Lahoz: 'Hij was de weg kwijt'

De spelers van Oranje zijn niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz, die vrijdag in de kwartfinales van het WK voetbal tegen Argentinië een recordaantal van achttien kaarten trok. Frenkie de Jong vermoedt dat de Spanjaard zich geïntimideerd voelde door de Argentijnse spelers.

"Voor het begin van de verlenging, toen we net 2-2 hadden gemaakt, zag ik de Argentijnen met zijn allen naar hem toe gaan", vertelt De Jong. "Volgens mij heeft dat invloed gehad, want in de verlenging floot hij alleen maar voor Argentinië. Dat was echt schandalig."

De Jong, die als speler van FC Barcelona uitstekend Spaans spreekt, probeerde ook met Lahoz te praten, maar dat had weinig zin. "Ik ken hem van de Spaanse competitie. Hij is een aardige man, maar ik denk dat hij nu de weg kwijtraakte."

Volgens Marten de Roon was het voor de Oranjespelers lastig om rustig te blijven door alle provocaties van de Argentijnen en een arbiter die de wedstrijd niet onder controle had. "De scheidsrechter was aan het smijten met gele kaarten, dat heb ik nog nooit gezien", zegt de middenvelder, die de eerste helft speelde in het Lusail Stadium.

Net als De Jong is De Roon vooral verbaasd over de beslissingen van Lahoz in de verlenging. "Iedere keer als een Argentijn naar de grond ging, floot hij. Maar toen de schoen van Jurriën Timber werd uitgetrapt, deed hij niets. Ik snapte er niets van, al wil ik de scheidsrechter niet aanwijzen als de reden waarom we eruit liggen."

Er waren tal van opstootjes tijdens de wedstrijd en ook na afloop liep het uit de hand. Foto: Getty Images

'Ik was bang voor een rode kaart'

Bijzonder was dat steeds een andere speler geel kreeg. Pas na de strafschoppenserie ontving Denzel Dumfries een tweede gele kaart en dus rood. Timber vreesde al eerder te worden weggestuurd.

"Ik kreeg vlak voor rust geel om niets en was daarna bang voor rood. Bij deze scheidsrechter wist ik nooit wat hij zou doen. Hij kon ieder moment geel trekken en die trok hij voor mijn gevoel vooral voor ons."

Frenkie de Jong: "Een speler van Argentinië schoot de bal hard onze dug-out in en kreeg geen geel. En toen Messi de bal met de hand pakte, deed de scheidsrechter ook niets. Echt een schande."

Overigens waren de Argentijnen na afloop ook boos over het optreden van Lahoz. "De FIFA moet even goed terugkijken wat er allemaal gebeurd is", zei Messi. "Ze kunnen niet een scheidsrechter van dit niveau op zo'n belangrijke wedstrijd zetten."

De kaarten tijdens Nederland-Argentinië Geel spelers Argentinië: Marcos Acuna (minuut 43), Cristian Romero (45), Lisandro Martínez (76), Leandro Paredes (89), Lionel Scaloni (90), Lionel Messi (90+10), Nicolas Otamendi (90+12), Gonzalo Montiel (110) en German Pezzella (112)

Geel staf Argentinië: Walter Samuel (minuut 31) en Lionel Scaloni (90)

Geel spelers Nederland: Jurriën Timber (minuut 43), Wout Weghorst (45+2), Memphis Depay (76), Steven Berghuis (88), Steven Bergwijn (91) en Noa Lang (na afloop)

Rood speler Oranje: Denzel Dumfries (twee keer geel na afloop)

