Mediaoverzicht: 'Periode Van Gaal eindigt in farce na totale voetbalgekte'

Binnen-en buitenlandse media zijn kritisch op het Nederlands elftal na de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinales van het WK voetbal. Oranje maakte er vrijdagavond dankzij Wout Weghorst een legendarische wedstrijd van tegen Argentinië, maar in een strafschoppenserie trok de ploeg van bondscoach Louis van Gaal aan het kortste eind.

"Met de uitschakeling is de derde periode Van Gaal-Oranje in een farce geëindigd", schrijft De Telegraaf. "Bondscoach en internationals hebben op dit besmette WK in Qatar zwaar gefaald. Oranje: anoniem gekomen, anoniem vertrokken en niemand die er wakker van ligt dat de saaiste WK-ploeg het vliegtuig naar huis heeft gepakt."

Nederland maakte tegen Argentinië net als op de rest van het WK geen goede indruk en stond twintig minuten voor tijd met 0-2 achter. Het was aan invaller Weghorst en zijn bijzondere variant van een vrije trap te danken dat Oranje in de slotfase een verlenging afdwong. In de penaltyserie kwam Nederland missers van Virgil van Dijk en Steven Berghuis niet meer te boven.

"Nederland-Argentinië was de totale voetbalgekte", schrijft de Volkskrant over het bizarre verloop van de wedstrijd. "Na een masterclass van maestro Lionel Messi veranderde FC Tikkie Breed in geslagen positie in FC Aanval, opportunistisch en effectief: 2-2, inclusief een fascinerende, fabelachtige verlenging. Topspanning. Strafschoppen. En daarin toch verloren."

Eigenlijk alle media concluderen dat het WK voor Oranje op een teleurstelling is uitgelopen. "De ongelooflijke slotfase tegen Argentinië, de schitterende teamgoal tegen de Verenigde Staten, het waren onmiskenbaar hoogtepunten. Maar bovenal de teleurstelling zal straks overheersen. Op de laatste twintig minuten tegen Argentinië na was het spel vaak te matig", schrijft het AD.

"De wereldtiteldroom van Louis van Gaal is een illusie gebleken", constateert Trouw. "Het sprookje van Lionel Messi, zijn glanzende carrière op zijn 35e bekronen met een wereldtitel, blijft leven. Dat van Oranje en haar coach Louis van Gaal werd na een spektakelstuk in het Lusail-stadion uitgeblazen vanaf de strafschopstip."

Spelers van Argentinië treiterden direct de spelers van Oranje na de beslissende penalty. Foto: Getty Images

Internationale media: 'Het was een volslagen gekkenhuis'

De Argentijnse media focussen zich met name op de prestatie van hun eigen team en minder op het Nederlands elftal. De krant Perfil spreekt van "de beste wedstrijd tot tot nu toe" op het WK, ook al deelde scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz liefst achttien gele kaarten (inclusief technische staf) uit in het Lusail Stadium.

Olé komt ook loftuitingen tekort voor de instelling van de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni. "Solidair, geëngageerd, soms ontroerend. Allemaal staan ze er, ze gaan allemaal tot het uiterste en verder. Ze rennen allemaal."

In Engeland wordt veel aandacht besteed aan de vijandelijkheden op het veld. "De Argentijnse spelers stopten met hun eigen feestje om de diepbedroefde Nederlanders te beschimpen. Er was geen liefde in dit kwartfinaleduel", schrijft BBC Sport. The Guardian spreekt van een "volslagen gekkenhuis".

Het Belgische Sporza legde de nadruk op de teleurstelling in het Nederlandse kamp, waar vooraf werd gedroomd van de wereldtitel. "De Nederlandse ontgoocheling was voelbaar van Qatar tot Amsterdam. Het spel onder dirigent Frenkie de Jong: te braaf. De jongens tikten het leer heen en weer zoals de Nederlandse school dat voorschrijft, maar bereikten er niets mee."

"Nederland was meer bezig met het voorkomen van een goal dan deelnemen aan het spel", schrijft ook de Portugese sportkrant A Bola. "Pas na de 2-2 begon Nederland te voetballen en ze hadden ironisch genoeg succes toen ze in een ander systeem gingen spelen."

