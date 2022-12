Geëmotioneerde Weghorst: 'Had een van mooiste duels uit mijn leven moeten zijn'

Wout Weghorst zit er helemaal doorheen na de wrange uitschakeling van het Nederlands elftal in de kwartfinales van het WK voetbal. Heel even leek het erop dat de spits de absolute held van de avond zou worden tegen Argentinië, maar in een strafschoppenserie trok Oranje aan het kortste eind.

"Dit had een van de mooiste duels uit mijn leven moeten zijn", zei een geëmotioneerde Weghorst in gesprek met de NOS. "Het is heel moeilijk om me te realiseren dat het nu gewoon klaar is en we naar huis gaan. Een jongensdroom spat nu uiteen."

Oranje leek dood en begraven toen Lionel Messi in de 73e minuut vanaf 11 meter de 2-0 voor Argentinië maakte. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal liet weinig zien, maar dankzij invaller Weghorst sleepte Nederland er op sensationele wijze toch nog een verlenging uit.

De dertigjarige spits van Besiktas kopte zeven minuten voor tijd de aansluitingstreffer binnen en maakte in de laatste minuut van de blessuretijd de 2-2 uit een ingestudeerde vrije trap. In plaats van de vrije trap direct te nemen, kreeg Weghorst de bal in zijn voeten gespeeld en verraste hij de complete Argentijnse defensie.

"Het was een variant uit de tijd van mij bij VfL Wolfsburg. Aan het begin van het toernooi had ik die geopperd. Het werkte bij Wolfsburg heel goed en nu weer", vertelde Weghorst, die net als Luuk de Jong werd ingebracht als stormram.

Wout Weghorst schoot Oranje in de blessuretijd van de wedstrijd naar een verlenging tegen Argentinië, maar het was niet voldoende. Foto: Getty Images

'Dit waren de mooiste drie weken uit mijn loopbaan'

Hoewel Argentinië verzuimde om het duel in de verlenging alsnog te beslissen, ging het in de strafschoppenserie finaal mis voor Oranje. Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten hun penalty en alleen Enzo Fernández verzuimde namens de Argentijnen te scoren.

"We dachten: laat die penalty's maar komen. We hadden er goed op getraind, dus dan gaan we ze pakken, dachten we. Het is erg zuur hoe het af is gelopen", zei Weghorst, die na de winnende strafschop van Lautaro Martínez ontroostbaar was.

"Dit waren echt de mooiste drie weken van mijn leven als voetballer. Het was zo speciaal. Ik had al een EK gespeeld, maar een WK is echt iets anders. Ik ben daarom ook erg dankbaar en trots, maar dat besef komt later."

Argentinië neemt het na de zwaarbevochten zege op Nederland in de halve finales op tegen Kroatië. De vicewereldkampioen zorgde voor een stunt door titelfavoriet Brazilië eveneens na strafschoppen uit te schakelen.

Eerder

Aanbevolen artikelen