In beeld Het voetbalgevecht tussen Oranje en Argentinië in twintig foto's

Oranje slaagde er vrijdag in een voetbalgevecht met Argentinië niet in om de halve finales van het WK voetbal in Qatar te halen. De memorabele wedstrijd in twintig fraaie foto's.

In de eerste helft werd het 1-0 voor Argentinië door Nahuel Molina. Foto: Getty Images

Oranje kon daar niet veel tegenover zetten. Foto: Getty Images

Steven Bergwijn had een basisplaats en kreeg voor rust de grootste mogelijkheid. Foto: Getty Images

De Argentijnen waren overwegend iets beter. Foto: Getty Images

In de 73e minuut maakte Lionel Messi er vanaf de penaltystip 2-0 van. Foto: Getty Images

Andries Noppert probeerde de vedette vlak daarvoor vergeefs uit zijn concentratie te halen. Foto: Getty Images

De wedstrijd werd even verstoord door een veldbetreder. Foto: Getty Images

Invaller Wout Weghorst bracht de hoop terug met een fraaie kopbal. Foto: Getty Images

Het duel werd gekenmerkt door opstootjes en onvriendelijkheden. Foto: Getty Images

De beslissingen van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz werden door zowel Nederland als Argentinië lang niet altijd begrepen. Foto: Getty Images

Diep in de extra tijd maakte Weghorst er ook 2-2 van, na een slimme vrije trap van Teun Koopmeiners. Foto: Getty Images

Hij ging compleet uit zijn dak. Foto: Getty Images

Zijn medespelers vierden het feest met hem mee. Foto: Getty Images

In de penaltyserie ging het mis voor Oranje. Foto: Getty Images

Virgil van Dijk begon met een misser, waarna ook Steven Berghuis zijn inzet gekeerd zag worden. Foto: Getty Images

Noppert kon geen rol van betekenis spelen. Foto: Getty Images

Na de beslissende strafschop besloten de Argentijnen de Nederlanders te provoceren. Foto: Getty Images

Voor Messi leeft zijn WK-droom voort. Foto: Getty Images

Oranje gaat naar huis. Foto: Getty Images

De trainersloopbaan van Louis van Gaal zit er mogelijk op. Foto: Getty Images

