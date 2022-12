Messi scheldt tijdens interview op Weghorst en sneert naar Van Gaal

Lionel Messi heeft na de gewonnen penaltyserie met Argentinië tegen Oranje zich van zijn slechte kant laten zien. De superster schold tijdens een interview met een Argentijnse zender op Wout Weghorst en deelde ook een sneer uit aan bondscoach Louis van Gaal.

Messi sprak na afloop met TyC Sports toen hij naar iemand naast de camera keek. "Waar kijk je naar? Idioot. Loop door", riep hij. Volgens de verslaggever van TyC Sports waren de woorden aan Weghorst gericht.

Waarom Messi het zei, is onduidelijk. Weghorst en Messi hadden het tijdens de wedstrijd al een paar keer aan de stok met elkaar. Door enkele dubieuze beslissing van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz liepen de gemoederen hoog op in de kwartfinale.

Vervolgens deelde Messi ook nog een sneer uit naar Van Gaal, met wie hij na het laatste fluitsignaal al botste. Ook Oranje-assistent Edgar Davids was betrokken bij de woordenwisseling. "Ik zal het herhalen: Van Gaal doet alsof hij zijn ploeg mooi voetbal laat spelen, maar in werkelijkheid zet hij er wat lange spelers in en speelt gewoon de lange bal."

Messi doelde daarmee onder meer op het inbrengen van stormram Weghorst, die Oranje dankzij twee doelpunten in de slotfase aan de verlenging had geholpen. Nahuel Molina had voor rust de score geopend voor Argentinië en Messi verdubbelde in de 73e minuut de voorsprong vanaf de strafschopstip.

'We hebben een geweldige keeper'

Net als acht jaar geleden trok Argentinië aan het langste eind in een penaltyreeks tegen Nederland. Messi had een pluim over voor zijn keeper Emiliano Martínez, die de eerste twee strafschoppen van Nederland keerde. "We hebben een geweldige keeper. Dat bewijst hij weer. We zijn hem heel dankbaar."

De 35-jarige Messi sprak van een "loodzware wedstrijd" in het Lusail Stadium. Nederland en Argentinië trakteerden de wereld op een zinderend voetbalgevecht. "De hele wedstrijd was het knokken. Maar we staan in de halve finales van het WK."

Messi plaatste de overwinning na afloop in een groter kader. "Het is indrukwekkend. We hebben deze opleving nodig. Voor ons, en voor alle Argentijnen. Opnieuw komt het aan op penalty's, net als in Brazilië."

Daarmee verwees Messi naar de halve finales op het WK in 2014, toen Argentinië ook via strafschoppen Nederland uitschakelde. "We zijn zelfverzekerd als het op penalty's aankomt", glimlachte Messi.

