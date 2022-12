Noppert is Van Gaal en Nederland dankbaar: 'Blij dat ik dit mocht meemaken'

Andries Noppert is vrijdag na de uitschakeling op het WK voetbal in de kwartfinale tegen Argentinië dankbaar dat hij het toernooi in Qatar heeft mogen meemaken. De doelman van sc Heerenveen prijst zich gelukkig met alle steun die hij de afgelopen weken heeft gekregen, onder anderen van bondscoach Louis van Gaal.

Tot ieders verrassing riep Van Gaal de 28-jarige Noppert uit tot eerste doelman op het WK. De Fries debuteerde in de eerste groepswedstrijd tegen Senegal (0-2-winst). Ook in de andere WK-wedstrijden tegen Ecuador (1-1), Qatar (2-0-winst) en de Verenigde Staten (3-1-winst) maakte hij een goede indruk.

"Ik ben mensen dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken", zei Noppert na afloop van de uitschakeling tegen de NOS. "Dat ik het vertrouwen heb gekregen van de coach en van heel het land. Ik ben blij met dat stukje vertrouwen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun."

Noppert, oud-doelman van onder meer Go Ahead Eagles, NAC Breda en het Italiaanse Foggia, is vooral trots op het bijzondere verloop van zijn carrière. "Als je mijn verleden ziet, ben ik het levende bewijs dat je moet blijven geloven in jezelf. Ik heb ook het geluk dat Van Gaal de bondscoach was."

Andries Noppert duikt bij de vijfde en beslissende penalty van Argentinië de verkeerde hoek in. Foto: Reuters

'Een penaltyreeks is gewoon een loterij'

Noppert baalt enorm dat Nederland na een comeback alsnog uit het toernooi ligt. Argentinië leek met 2-0 te winnen, maar door twee late doelpunten van Wout Weghorst mocht Oranje nog hopen op de halve finales.

"Je kan aan de andere kant ook trots zijn dat je nog terugkomt in de wedstrijd. Dan wil je nog een wonder verrichten met de penaltyreeks. Dan valt het helaas in negatieve zin voor ons uit."

"Volgens mij kunnen we uren doorgaan over de penalty's, maar het is gewoon een loterij. Dat is het eerste wat in me opkomt. Zo'n Messi, met alle respect. Die wacht zo lang. Dan sta je met beide beentjes op de grond en dan schiet hij de bal in het andere hoekie. Dat is gewoon kwaliteit."

Ondanks de uitschakeling in de kwartfinales vindt Noppert dat Oranje trots mag zijn op de prestatie in Qatar. "Ik heb alleen maar respect voor deze jongens", aldus de doelman, die nog niet bezig is met Heerenveen. "Op 7 januari wacht RKC-uit? Daar moet ik nog niet aan denken. Maar goed, het leven gaat verder."

