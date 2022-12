Van Dijk was ervan overtuigd dat 'speciale groep' Oranje halve finales zou halen

Virgil van Dijk baalt er enorm van dat hij met Oranje is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. De aanvoerder had het gevoel dat Argentinië verslagen zou gaan worden.

Nederland zorgde in de slotfase van de reguliere speeltijd voor een sensatie door dankzij twee goals van Wout Weghorst terug te komen tot 2-2. Uiteindelijk ging het in de penaltyserie alsnog mis.

"We hadden het geloof dat het vanavond zou gebeuren. Dat we verder zouden gaan met deze speciale groep jongens. Ik ben verdrietig, teleurgesteld, van alles een beetje. Het doet pijn", zei Van Dijk tegen de NOS.

De verdediger nam de eerste strafschop van Oranje en miste. "We hebben er heel veel op getraind. Alles ging erin, tot vanavond. Dan baal je enorm. Vooral omdat het een wedstrijd is waar alles in zat", zei hij.

"Mijn penalty was hard, al had hij misschien iets meer naar de hoek gekund. Helaas gebeuren dit soort dingen in het voetbal. Het is oefenen geblazen."

De strafschop van Virgil van Dijk werd gekeerd. Foto: Getty Images

'Iedereen heeft gestreden'

Van Dijk vindt dat niemand iets te verwijten valt. "De jongens hebben een geweldige spirit laten zien. Wout was heel belangrijk, maar iedereen heeft gestreden. Dit doet heel veel pijn. Uiteindelijk gaan we naar huis."

De Argentijnen staan in de halve finale tegen Kroatië, dat eerder op de dag eveneens via strafschoppen won. De vicewereldkampioen verraste door topfavoriet Brazilië naar huis te sturen.

Zaterdag staan de andere twee kwartfinales op het programma. Om 16.00 uur is de aftrap bij Marokko-Portugal en vier uur later strijden Engeland en Frankrijk om het laatste halvefinaleticket.

