Van Gaal aangeslagen doordat Oranje het dit WK juist op penalty's 'verknalt'

Louis van Gaal maakte een zwaar aangeslagen indruk na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. De bondscoach zag zijn ploeg na een fraaie comeback via penalty's verliezen van Argentinië, terwijl de internationals in opdracht van Van Gaal juist lang op de reeks hadden getraind.

"Als je 2-0 achter komt te staan, ook nog door een dubieuze penalty, en je komt dan zo terug", zei Van Gaal na afloop in een korte reactie bij de NOS. "Je hebt het hele jaar op penalty's geoefend en dan verknal je het toch met de penalty's. Dat is jammer."

Oranje mocht daardoor nog hopen op een nieuwe ontsnapping, nadat Wout Weghorst door twee doelpunten in de slotfase een 2-0-achterstand had weggewerkt in de reguliere speeltijd. Luuk de Jong scoorde vanaf 11 meter, maar Lautaro Martínez deed dat ook. Daardoor viel het doek voor Oranje.

Van Gaal had in de aanloop naar het toernooi onder meer de hulp van voormalig volleybalbondscoach Peter Murphy ingeschakeld om een nieuw penaltydrama als in 2014 te voorkomen. Toen verloor Oranje ook van Argentinië, in de halve finales.