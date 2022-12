Oranje via penalty's uitgeschakeld op WK na zinderend gevecht met Argentinië

Oranje is vrijdag op dramatische wijze uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal verloor na een zinderend gevecht via strafschoppen van Argentinië. Na verlenging was het 2-2.

Nederland stond in de reguliere speeltijd met 2-0 achter door doelpunten van Nahuel Molina en Lionel Messi, die een penalty benutte. Na de goal van Messi, die in de 73e minuut viel, leek de wedstrijd gespeeld.

In de slotfase eiste invaller Wout Weghorst de hoofdrol voor zich op. Hij bracht met een fraaie kopbal de spanning terug en zorgde in de 101e minuut - er werd veel tijd bijgetrokken - na een slim genomen vrije trap van Teun Koopmeiners voor de 2-2.

In de verlenging werd niet gescoord, waarna penalty's de beslissing moesten brengen. De reeks verliep dramatisch voor Oranje: met aanvoerder Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten de eerste twee nemers.

Dat was teveel, want slechts één Argentijn miste ook. Rake strafschoppen van Teun Koopmeiners, Wout Weghorst en Luuk de Jong waren niet genoeg.

Droom Van Gaal en Oranje voorbij

Met het verlies tegen de Argentijnen is de droom van Van Gaal om wereldkampioen met Oranje te worden voorbij. Acht jaar geleden werd Nederland onder zijn leiding derde op het WK.

Argentinië, waarbij Messi voor het eerst wereldkampioen hoopt te worden, staat in de halve finale tegenover Kroatië. De vicewereldkampioen zorgde eerder op de dag voor een verrassing door Brazilië na penalty's te verslaan.

Zaterdag staan met Marokko-Portugal (16.00 uur) en Engeland-Frankrijk (20.00 uur) de laatste twee kwartfinales op het programma. De halve finales zijn dinsdag en woensdag.

Eerder

Aanbevolen artikelen