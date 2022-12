Aké zit erdoorheen na uitschakeling Oranje: 'Heel moeilijk om zo te verliezen'

Nathan Aké was vrijdag flink teleurgesteld na de uitschakeling van het Nederlands elftal in de kwartfinales op het WK voetbal in Qatar. "Dit is emotioneel moeilijk", zei de verdediger na afloop van de verloren penaltyreeks tegen Argentinië.

"We hebben gestreden en alles gegeven", blikte de 27-jarige Aké bij de NOS terug op de meeslepende wedstrijd. "De invallers hebben alles gedaan, maar uiteindelijk is het een loterij."

Nederland kwam tegen Argentinië op een 0-2-achterstand, waarna invaller Wout Weghorst met twee treffers Oranje langszij bracht. Uiteindelijk bleek dat niet voldoende, want Oranje verloor via penalty's.

"We hebben hierop getraind", zei Aké over de comeback van net Nederlands elftal. "Dat zag je met Wout Weghorst en Luuk de Jong. Dat is een tweede wapen. We kwamen heel goed terug. Dit is een heel moeilijke manier om te verliezen."

"Ik denk dat we met het hoofd omhoog afscheid nemen van dit WK", besloot de verdediger van Manchester City. "Iedereen heeft hard gestreden en z'n best gedaan."

Voor Oranje zit het WK er door de nederlaag op. Argentinië stoot door naar de halve finales, waarin het dinsdag gaat spelen tegen Kroatië.

