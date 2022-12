Brazilianen proberen WK-echec te relativeren: 'Het leven gaat door'

De uitschakeling in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar komt hard aan bij de spelers van Brazilië. De vijfvoudig wereldkampioen ging vrijdag na strafschoppen verrassend onderuit tegen Kroatië.

In de verlenging leek Brazilië dankzij de bevrijdende 1-0 van Neymar op weg naar de halve finales, maar Bruno Petkovic maakte gelijk. In de penaltyserie misten Rodrygo en Marquinhos.

"Het is moeilijk om dit onder woorden te brengen. We moeten ons hoofd omhoog houden. We zijn verdrietig, maar het leven gaat door", zei Manchester United-middenvelder Casemiro.

"Iedereen heeft zijn best gedaan. Het is vervelend om er op deze manier uit te gaan. We hadden de wedstrijd in handen, maar gaven het weg. Dat is moeilijk te accepteren. Helaas gebeuren zulke dingen soms."

Twee Braziliaanse strafschoppen gingen er niet in. Foto: Getty Images

Thiago Silva: 'Trots op wat we hebben bereikt'

Aanvoerder Thiago Silva baalde van de manier waarop de Kroatische gelijkmaker viel. De Brazilianen lieten zich in de tegenaanval verrassen, waarbij een van richting veranderd schot keeper Alisson Becker te machtig was.

"Het is niets voor ons om in de counter een tegengoal te krijgen. We waren wat ongeorganiseerd. Maar we moeten door. We hebben geen keus. We zijn trots op wat we hebben bereikt. Helaas hoort dit bij het voetbal", zei Silva.

De 38-jarige verdediger besefte dat hij niet nog eens een kans op de wereldtitel krijgt. "Ik ben iemand die altijd weer terugkomt, maar dat zal nu niet gebeuren. Helaas zal ik deze prijs niet als speler winnen. Wie weet in een andere functie."

Brazilië hoopte in Qatar voor de zesde keer wereldkampioen te worden. De 'Seleção' ging in 2002 voor het laatst met de titel aan de haal. Sindsdien werd de WK-finale niet meer gehaald.

