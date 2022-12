Bondscoach Tite vertrekt bij Brazilië na uitschakeling in kwartfinales WK

Tite is vrijdag opgestapt als bondscoach van het Braziliaanse elftal. Dat deed hij kort na de pijnlijke uitschakeling van de 'Goddelijke Kanaries' in de kwartfinales van het WK in Qatar.

De Brazilianen verloren vrijdag van Kroatië in de kwartfinales van het WK. De wedstrijd was in 0-0 geëindigd en na de verlenging stond er 1-1 op het scorebord. De Kroaten trokken in de penaltyreeks aan het langste eind.

De 61-jarige Tite trekt zich de uitschakeling aan. "Het is een pijnlijke nederlaag", zei hij na afloop van de wedstrijd. "Maar ik heb er vrede mee. Het is het einde van een cyclus."

Tite stond sinds 2016 aan het roer bij Brazilië. Onder zijn leiding werd in 2019 de Copa América gewonnen. De WK's van 2018 en 2022 eindigden allebei teleurstellend in de kwartfinales.

