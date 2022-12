Southgate en Kane vrezen niet alleen Mbappé: 'Heel Frankrijk is geweldig'

Gareth Southgate erkende vrijdag op de persconferentie daags voor de WK-kwartfinale van Engeland tegen Frankrijk dat Kylian Mbappé de gevaarlijkste speler bij de tegenstander is. De coach van 'the Three Lions' benadrukte wel dat 'les Bleus' meer topaanvallers in huis heeft.

Southgate liet weten dat zijn verdediging, en met name Kyle Walker, klaar is voor de confrontatie met Mbappé. De 23-jarige aanvaller is met vijf goals momenteel topscorer van het WK voetbal in Qatar.

"Kyle is er klaar voor. Maar we hebben het nu over Mbappé, terwijl heel Frankrijk uit geweldige spelers bestaat", zei Southgate, geciteerd door diverse Engelse media.

"Bondscoach Deschamps heeft een fantastisch team gecreëerd. Frankrijk is meer dan een elf geweldige individuen. Dat is niet altijd het geval geweest bij Frankrijk. We moeten op ons allerbest zijn om de wedstrijd te winnen."

Southgate bevestigde dat Raheem Sterling beschikbaar is voor de kraker tegen de huidige wereldkampioen. De aanvaller keerde onlangs terug in de Engelse selectie, nadat hij recent terug was gevlogen naar zijn thuisland na een overval bij hem thuis.

Kylian Mbappé staat na vier WK-duels al op vijf goals. Foto: AFP

Kane: 'Walker kan Mbappé aan'

Harry Kane denkt dat de verdediging van Engeland goed voorbereid is op het treffen met Mbappé en de andere aanvallers van Frankrijk. "Mbappé is een geweldige speler, dat heeft hij inmiddels wel bewezen. Hij is een van de spelers die voor gevaar kunnen zorgen", zei de spits van Tottenham Hotspur.

Ook Kane verwacht dat Walker Mbappé in bedwang kan houden. "Er wordt veel gepraat over Kyle en Kylian, maar ik weet wel zeker dat Kyle de uitdaging aan kan. Hij is een van de beste verdedigers ter wereld. Hij heeft in de afgelopen tien jaar constant goed gepresteerd."

De kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk wordt zaterdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in het Al Bayt Stadium. De winnaar strijdt in de halve finale tegen de winnaar van Marokko-Portugal.

