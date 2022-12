Favoriet Brazilië strandt verrassend in kwartfinales WK na penalty's tegen Kroatië

Brazilië is vrijdag zeer verrassend gestrand in de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. De topfavoriet legde het na strafschoppen af tegen vicewereldkampioen Kroatië.

Dankzij een goal van Neymar in de verlenging (1-0) leken de Brazilianen op weg naar de halve finales, maar door een late treffer van Bruno Petkovic dwongen de Kroaten een penaltyserie af. In die reeks misten Rodrygo en Marquinhos als enigen.

De Brazilianen joegen in Qatar wederom vergeefs op de zesde wereldtitel. 'De Goddelijke Kanaries' werden in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002 wereldkampioen. Sinds het succes van 2002 werd de WK-finale niet meer gehaald.

Vrijdag volgt om 20.00 uur met Nederland-Argentinië de tweede kwartfinale. De winnaar van dat duel treft Kroatië in de halve eindstrijd. Marokko-Portugal en Engeland-Frankrijk zijn zaterdag de andere twee kwartfinales.

Keeper Dominik Livakovic was andermaal de held bij Kroatië. Foto: Getty Images

Keeper Livakovic laat zich gelden

Voor rust slaagde het fletse Brazilië er al niet in om Kroatië echt in de problemen te brengen. De 'Seleção' maakte in de vorige wedstrijd tegen Zuid-Korea (4-1) vooral in de eerste helft indruk, maar van dat swingende spel kwam het tegen de Kroaten niet.

Op wat relatief ongevaarlijke schoten van Vinícius Júnior, Neymar en Casemiro na kwamen de Brazilianen niet in de buurt van het doel. Kroatië meldde zich af en toe ook in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied, maar dwong eveneens niet echt een kans af.

De tweede helft begon een stuk leuker met enkele kansen voor Brazilië in de eerste twee minuten. Josko Gvardiol (hij passeerde bijna zijn eigen keeper Dominik Livakovic), Neymar (schot geblokt) en Vinícius (weer stond Livakovic goed opgesteld) flirtten met de openingsgoal.

In de twintig minuten die volgden was Livakovic ook de reddende engel bij open kansen voor Neymar en Lucas Paquetá. Intussen zorgde bondscoach Tite voor vers bloed door voormalig Ajacied Antony en Rodrygo in de ploeg te brengen.

Neymar leek Brazilië te redden in de verlenging. Foto: Getty Images

Recordgoal Neymar blijkt niet genoeg

Brazilië maakte gezien de veldverhouding de meeste aanspraak op de winst, maar bleef niet overtuigen. Kroatië gokte gaandeweg op en verlenging en kreeg wat het wilde. In die verlenging bleef het spelbeeld lang hetzelfde: de Brazilianen hadden veelal de bal, maar konden de defensie van de vicewereldkampioen niet kapotspelen.

In de blessuretijd van de eerste helft stond Neymar alsnog op. De sterspeler ging met succes een combinatie aan met Paquetá, omspeelde doelman Livakovic en knalde binnen. Het doelpunt had een bijzonder tintje: Neymar mag zich nu samen met legende Pelé topscorer aller tijden van Brazilië noemen.

De Brazilianen waanden zich halve finales, maar niets bleek minder waar. Aanvaller Petkovic rekende in de slotminuten met een van richting veranderd schot voor de gelijkmaker, waardoor zijn land mentaal het beste de penaltyreeks inging.

In die serie onderscheidde Livakovic zich net als in de achtste finale tegen Japan: hij keerde de inzet van Real Madrid-aanvaller Rodrygo. De Kroaten raakten allemaal, waarna een misser van verdediger Marquinhos (hij trof de paal) Brazilië fataal werd.

Kroatië is nog altijd in de race om net als vier jaar geleden de WK-finale te halen. Foto: Getty Images

