Oranje begint met Bergwijn aan kwartfinale WK tegen Argentinië

Het Nederlands elftal begint vrijdag met Steven Bergwijn aan de kwartfinale tegen Argentinië op het WK voetbal in Qatar. De basisplaats van de aanvaller gaat in het Lusail Stadium ten koste van Davy Klaassen.

De opstelling van Oranje is verder ongewijzigd ten opzichte van de achtste finale tegen de VS. Frenkie de Jong en Marten de Roon vormen met Gakpo het middenveld van Oranje.

Opvallend is dat de Argentijnen zich aanpassen aan de formatie van Oranje. Voor het eerst dit WK start de ploeg van bondscoach Lione Scaloni met vijf verdedigers, in plaats van met vier. Oud-Ajacied Lísandro Martínez is de nieuwe naam achterin, terwijl aanvaller Papu Gómez zijn basisplaats kwijt is.