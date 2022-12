Bondscoach Marokko gelooft in nieuwe stunt, zeker als Ronaldo niet speelt

Walid Regragui zou het prima vinden als Cristiano Ronaldo zaterdag in de kwartfinales van het WK voetbal wederom op de bank begint bij Portugal. De Marokkaanse bondscoach denkt dat zijn ploeg meer kans heeft op een nieuwe stunt als de superster niet meedoet.

"Ik weet niet of Ronaldo morgen in de basis staat, maar ik hoop van niet", zei Regragui vrijdag op zijn persconferentie in Doha. "Ronaldo is een van de beste voetballers ooit, dus ik zal als coach van Marokko blij zijn als hij niet speelt."

De 37-jarige Ronaldo werd in het achtstefinaleduel met Zwitserland (6-1-winst) verrassend gepasseerd door de Portugese bondscoach Fernando Santos. Gonçalo Ramos, de vervanger van de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar, was direct de uitblinker met drie goals.

De 21-jarige aanvaller van Benfica zou dus zomaar weer aan de aftrap kunnen verschijnen, al wilde Santos vrijdag niets zeggen over zijn plannen voor het duel met Marokko. Regragui weet dat zijn ploeg hoe dan ook voor een zware opgave staat.

"We spelen morgen tegen een van de beste teams ter wereld", zei de bondscoach. "Portugal heeft zo veel goede spelers, dat ze wel twee of drie geweldige elftallen zouden kunnen opstellen. We hebben heel veel respect voor Portugal, maar we zijn er inmiddels wel aan gewend om tegen topploegen te spelen. We hebben een plan en willen weer voor een verrassing zorgen."

Marokko is nog ongeslagen op het WK, hoewel de enkelvoudig kampioen van Afrika al Kroatië (0-0), België (2-0-zege) en Spanje (0-0, winst na penalty's) trof in Qatar. "Natuurlijk is Portugal de favoriet", zei Regragui. "Maar we hebben de afgelopen weken laten zien dat wij het ook verdienen om in de kwartfinales te staan. En we zijn nog niet tevreden, we willen nog meer historie schrijven."

Begint Cristiano Ronaldo tegen Marokko wel in de basis? Foto: Reuters

Marokko voelt steun van Afrikanen en Arabieren

Marokko kan zaterdag het eerste Afrikaanse land worden dat de halve finales van het WK voetbal haalt. Kameroen (1990), Senegal (2002) en Ghana (2010) kwamen ook tot de kwartfinales, maar strandden daarin. De ploeg van Regragui geldt al als het eerste land uit de Arabische wereld dat de laatste acht van het WK heeft bereikt.

"Ik voel alle positieve vibes", zei de Marokkaanse bondscoach. "Heel Afrika staat achter ons, net als de Arabische wereld. Dat is ontzettend mooi en belangrijk, al spelen we in eerste instantie voor onszelf en het Marokkaanse volk."

Na de knappe overwinning op Spanje in de achtste finales ontstond er al een groot feest in Marokko. Zelfs koning Mohammed VI vierde het succes mee. Hij werd in een auto door de straten van de hoofdstad Rabat gereden.

"Ik was trots toen ik zag dat de koning de straat op ging om onze zege te vieren", zei reservekeeper Ahmed Tagnaouti, die ook aanschoof bij de persconferentie. "We hebben de video's van de koning natuurlijk gezien op sociale media. Die beelden geven ons heel veel energie om de halve finales te halen. En waarom zou het niet kunnen?"

0:35 Afspelen knop Marokkaanse koning viert overwinning op Spanje mee vanuit auto

Regragui waakt voor te veel euforie bij Marokko

Volgens Regragui is het belangrijk dat hij en zijn spelers niet te veel meegaan in de euforie. "Ik sta sowieso nog met mijn beide benen op de grond. Het is geweldig om zo veel Marokkanen blij te zien door onze prestatie, maar we zijn hier vanaf het begin met een missie. We zijn hier om zo ver mogelijk te komen."

De kwartfinale tussen Marokko en Portugal begint zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd). De winnaar van dat duel speelt in de halve finales tegen Engeland of Frankrijk.

