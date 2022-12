Bondscoach Santos verdedigt gepasseerde Ronaldo: 'Hij juichte bij alle goals mee'

Bondscoach Fernando Santos van Portugal heeft het vrijdag opgenomen voor Cristiano Ronaldo. Volgens de keuzeheer ging de 37-jarige aanvaller heel goed om met zijn reserverol tegen Zwitserland bij het WK voetbal, in tegenstelling tot wat enkele Portugese media beweerden.

"Hij juichte bij alle doelpunten mee. En na afloop ging hij de spelers voor bij het bedanken van de supporters", zei Santos toen het op zijn persconferentie in de aanloop naar de kwartfinale tegen Marokko al snel ging over Ronaldo. "Laat hem met rust."

De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar startte tijdens de groepsduels telkens in de basis, maar in de achtste finale tegen Zwitserland gaf Santos de voorkeur aan Gonçalo Ramos. De 21-jarige aanvaller van Benfica maakte maar liefst drie goals en leverde daarmee een grote bijdrage aan de 6-1-zege. Ronaldo, wiens contract bij Manchester United onlangs werd ontbonden, viel na rust in en zag een treffer worden afgekeurd vanwege buitenspel.

De aanvoerder werd op de wedstrijddag bij Santos geroepen, vlak na de lunch. "Ik legde hem uit dat het voor de strategie belangrijk was dat hij niet zou starten. Ik wilde hem achter de hand houden voor de tweede helft. Cristiano was natuurlijk niet blij. Hij is het gewend om te starten. We hadden een normaal en eerlijk gesprek, waarin ik mijn visie uitlegde. Hij accepteerde het."

Santos sprak het bericht uit de Portugese krant Record tegen dat Ronaldo in een gesprek met Santos zou hebben gedreigd het WK te verlaten vanwege zijn reserverol. Eerder ontkende de Portugese voetbalbond dit al in een verklaring. "Dat heeft hij mij in elk geval niet verteld. Het wordt tijd om te stoppen met deze berichten."

Santos wilde niet vertellen of Ronaldo zaterdag tegen Marokko opnieuw op de bank moet beginnen. "Maar het is niet zo dat ik vanwege onze vorige wedstrijd sowieso niets hoef te veranderen. Marokko heeft heel andere kwaliteiten dan Zwitserland. Het is een extreem goed georganiseerde ploeg, met spelers die voor grote clubs uitkomen."

João Félix doet oproep aan media

João Félix, die ook aanschoof op de persconferentie, richtte zich uit ergernis over de berichtgeving rond Ronaldo tot de media. "We moeten dichter bij elkaar komen. Het is voor het eerst in heel lange tijd (2006, red.) dat we de halve finales van een WK kunnen bereiken."

Volgens Félix is het niet zo dat de Portugese spelers vrijer spelen met Ronaldo op de bank. "Het is zeker niet verplicht om Ronaldo de bal te geven. Onze tactiek is ook altijd hetzelfde, of hij nu wel of niet speelt. Feit blijft dat hij over kwaliteiten beschikt die andere spelers niet hebben."

De kwartfinale tussen Portugal en Marokko begint zaterdag om 16.00 uur. De winnaar stuit in de halve finales op Engeland of Frankrijk, die elkaar zaterdag om 20.00 uur ontmoeten.

