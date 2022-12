Frankrijk rekent weer op Mbappé: 'Hij was nog niet eens op zijn best tegen Polen'

Frankrijk hoopt dat Kylian Mbappé zaterdag in de kwartfinales tegen Engeland wederom het verschil kan maken op het WK voetbal in Qatar. De aanvaller scoorde in de achtste finales twee keer tegen Polen en is met vijf goals momenteel topscorer van het toernooi.

"Hij was in het duel met Polen nog niet eens op zijn best, maar toch was hij al beslissend", zei bondscoach Didier Deschamps daags voor het duel met Engeland. "Ik weet zeker dat Engeland er - net als onze vorige tegenstanders - alles aan heeft gedaan om zich op hem voor te bereiden."

De 23-jarige Mbappé brak met zijn twee goals tegen Polen een bijzonder record. Inclusief de drie goals van het WK in 2018 staat hij ondanks zijn jonge leeftijd al op vijf goals in de knock-outfase van een WK. Hij is daarmee de jongste speler met vijf doelpunten in deze fase van het toernooi sinds Pelé.

Ook doelman en aanvoerder Hugo Lloris rekent tegen Engeland weer op Mbappé, die volgens hem onverstoorbaar is. "Kylian negeert alles wat over hem geschreven wordt. Dat doet hij uitstekend. Hij lijkt erg gelukkig en speelt met een glimlach op zijn gezicht."

Didier Deschamps op de persconferentie in Qatar. Foto: ANP

'Engeland heeft geen zwakke plekken'

Op de persconferentie werd Deschamps ook gevraagd naar de zwakke plekken van tegenstander Engeland. "Die hebben ze niet", was de Fransman duidelijk. "Dat is ook logisch in deze fase van het toernooi. Dat is een uitdaging, maar juist ook heel leuk."

"Veel van onze spelers hebben van dit moment gedroomd, maar we willen nog meer", vervolgde Deschamps. "Ik wil verder niet te veel druk op mijn spelers leggen. Het is een geweldige ervaring om in de kwartfinales van een WK te spelen."

De wedstrijd tussen Engeland en titelverdediger Frankrijk begint zaterdag om 20.00 uur. De winnaar van het duel neemt het op tegen Marokko of Portugal.

Foto: NU.nl

