Nederlanders in Argentinië gevraagd niet te hard te juichen bij goal Oranje

Nederlanders in Argentinië die vrijdagavond naar de kwartfinale van het Nederlands elftal tegen Argentinië op het WK voetbal kijken, doen er goed aan in het openbaar niet te uitbundig te juichen voor Oranje.

Het Nederlands elftal hoopt zich vrijdagavond na acht jaar weer te plaatsen voor de halve finales van het WK. De kwartfinale wordt mogelijk de best bezochte wedstrijd ooit van Oranje op het mondiale toernooi. In het Lusail Stadium in Qatar is plek voor 88.966 toeschouwers.