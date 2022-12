Kwartfinale tegen Argentinië kan best bezochte WK-duel ooit worden van Oranje

De kwartfinale van vrijdag tegen Argentinië wordt mogelijk de best bezochte wedstrijd ooit van het Nederlands elftal op een WK voetbal. In het Lusail Stadium in Qatar is plek voor 88.966 toeschouwers.

Argentinië speelde dit WK al twee keer in het Lusail Stadium. Tegen zowel Saoedi-Arabië als Mexico zaten meer dan 88.000 mensen op de tribune.

De best bezochte WK-wedstrijd van Oranje is nu nog de verloren finale tegen Spanje in 2010 in het Soccer City Stadium in Johannesburg. Daar kwamen 84.490 voetbalfans op af.

Bij de WK-finales van Oranje in 1974 in München tegen West-Duitsland (77.000) en in 1978 in Buenos Aires tegen Argentinië (eveneens 77.000) waren minder mensen aanwezig. De best bezochte EK-wedstrijd ooit van Oranje is het groepsduel met Engeland in 1996 op Wembley met 76.798 toeschouwers.

Opvallend is dat het toeschouwersrecord van Oranje werd gevestigd bij een vriendschappelijke wedstrijd. In 1957 waren liefst 105.000 toeschouwers aanwezig in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid bij Spanje-Nederland.

Best bezochte interlands Oranje 1. Spanje-Nederland (Madrid, 1957) - 105.000 toeschouwers

2. Polen-Nederland (Chorzów, 1969) - 100.000 toeschouwers

2. Polen-Nederland (Chorzów, 1979) - 100.000 toeschouwers

4. Engeland-Nederland (Londen, 1977) - 90.000 toeschouwers

5. Oost-Duitsland-Nederland (Leipzig, 1979) - 90.000 toeschouwers

6. Nederland-Spanje (Johannesburg, 2010) - 84.490 toeschouwers

7. Nederland-Denemarken (Johannesburg, 2010) - 83.465 toeschouwers

8. Engeland-Nederland (Londen, 2016) - 82.831 toeschouwers

Van Gaal: 'Spelers professioneel genoeg om daarmee om te gaan'

De Nederlandse supporters zullen vrijdag zwaar in de minderheid zijn in het Lusail Stadium, waar volgende week zondag ook de finale wordt gespeeld. Ongeveer veertienhonderd Nederlandse fans zijn naar het WK gereisd voor een bezoek aan de kwartfinale, terwijl er momenteel tienduizenden Argentijnen in Qatar verblijven.

"Het is natuurlijk niet makkelijk als er veel meer Argentijnen op de tribune zitten", zei bondscoach Louis van Gaal donderdag op de persconferentie van Oranje in Doha. "Maar ik denk dat mijn spelers professioneel genoeg zijn om daarmee om te gaan."

Nederland tegen Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz.

