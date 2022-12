Argentijnse bondscoach Scaloni verbaasd over berichten rond blessure De Paul

Bondscoach Lionel Scaloni is verbaasd over de berichten in Argentijnse media dat Rodrigo De Paul met fysieke problemen kampt in de aanloop naar de kwartfinales van vrijdag tegen Oranje. Toch nam Scaloni niet alle twijfel weg over de inzetbaarheid van de middenvelder.

"Ik vond het vreemd om dit soort berichten te lezen", zei Scaloni donderdag op de persconferentie van Argentinië in Doha. "We hebben gisteren achter gesloten deuren getraind en toch zou nu bekend zijn wat daar is gebeurd is. Ik kan vertellen dat iedereen op het trainingsveld stond, al houden we spelers weleens uit voorzorg deels aan de kant."

Volgens diverse Argentijnse media liet de 28-jarige De Paul de training van woensdag schieten, maar daar wilde Scaloni niets over zeggen. De speler van Atlético Madrid kwam tot dusver in alle wedstrijden van Argentinië dit WK in actie en geldt als een belangrijke kracht naast sterspeler Lionel Messi.

Ook over de inzetbaarheid van de 34-jarige Ángel Di María bleef de bondscoach vaag. De aanvaller van Juventus, die bezig is aan zijn vierde WK, miste de achtste finale tegen Australië door een dijbeenblessure.

Rodrigo De Paul viert de overwinning op Australië in de achtste finales. Foto: Getty Images

'Nederland is in elke linie sterk'

Scaloni vertelde dat de training donderdagavond duidelijk zal maken wie inzetbaar is. "Na die training nemen we de beslissingen en dan zien jullie het morgen. Jullie kunnen ervan uitgaan dat iedereen die start tegen Oranje topfit is. We gaan er alles aan doen om de volgende ronde te halen."

De bondscoach sprak vervolgens met respect over Oranje. "Het is een ploeg met veel kwaliteit. Ze kunnen aanvallen zonder daar verdedigend zwakker van te worden. In elke linie is Nederland sterk."

Nederland-Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) in het Lusail Stadium en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz.

Foto: NU.nl

Eerder

Aanbevolen artikelen