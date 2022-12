Kroatische bondscoach ziet zijn spelers liever niet dansen als Braziliaans elftal

Het gaat drie dagen na de Braziliaanse demonstratie tegen Zuid-Korea in de achtste finales van het WK voetbal nog steeds over het juichen van de spelers. Bondscoach Zlatko Dalic van komende tegenstander Kroatië kon genieten van de dansjes, maar zou het zijn spelers niet graag zien doen.

Dalic heeft er geen problemen mee als de Braziliaanse spelers vrijdag in de kwartfinale tegen Kroatië opnieuw dansend een doelpunt vieren. "Het is hun goed recht", zei hij donderdag op de persconferentie. "Is dat een gebrek aan respect voor de tegenstander? Dat kan ik niet zeggen."

Brazilië veegde maandag in de achtste finales de vloer aan met Zuid-Korea. In een mum van tijd stonden de 'Goddelijke Kanaries' met 4-0 voor. Ieder doelpunt werd met een vrolijk dansje gevierd, waarbij ook bondscoach Tite liet zien over losse heupen te beschikken.

Het leverde de Brazilianen nogal wat kritiek op, want het zou respectloos richting de tegenstander zijn. Dalic tilt er minder zwaar aan. "Ik zou mijn spelers niet graag zo doelpunten zien vieren", vertelde de 56-jarige bondscoach van Kroatië. "Maar het is een andere cultuur. Ze houden van dansen en dat is leuk."

Bondscoach Tite danste mee met zijn spelers. Foto: Getty Images

Tite zal subtiel dansen

Ook Tite werd bestookt met vragen over de Braziliaanse dansjes. "Het heeft niets te maken met gebrek aan respect voor de tegenstander", luidde ook zijn antwoord. "Het spijt me voor de mensen die de geschiedenis en de cultuur van Brazilië niet kennen en dus ook niet de manier waarop wij ons uiten."

"Dit is niet mijn nationale team", vervolgde de 61-jarige Tite. "Het is het Braziliaanse nationale team, waarvoor ik als coach verantwoordelijk ben. Die spelers zouden mijn kleinkinderen kunnen zijn. Ik heb een band met ze en als ik met ze moet dansen om die band te behouden, dan doe ik dat. Maar ik zal het subtiel doen."

Kroatië en Brazilië treffen elkaar vrijdag om 16.00 uur in het Education City Stadium. Vier uur later trappen Nederland en Argentinië af voor hun kwartfinale.

Foto: NU.nl

