Oranje werkt met complete selectie laatste training voor WK-kwartfinale af

Bondscoach Louis van Gaal beschikt vrijdag in de kwartfinale tegen Argentinië waarschijnlijk over zijn gehele selectie. Donderdag verschenen alle 26 selectiespelers voor de laatste training voor het kwartfinaleduel op het WK in Qatar.

Stefan de Vrij volgde de afgelopen dagen vanwege lichte klachten een aangepast programma, maar heeft zich inmiddels weer aangesloten bij de groep. Journalisten zijn alleen het eerste kwartier welkom op veld 6 van de Qatar University. Oranje traint daarna achter gesloten deuren verder.

Oranje heeft dit WK nog maar weinig pech gehad qua blessures. Verdediger Jeremie Frimpong en aanvaller Noa Lang blesseerden zich dit toernooi tijdens een training, maar die kwetsuren vielen allebei mee.

Argentinië werkt om 17.00 uur op veld 3 van de Qatar University de laatste oefensessie af. Ook die is alleen de eerste vijftien minuten openbaar. De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni zei eerder vandaag op zijn persconferentie dat Rodrigo De Paul en Ángel Di María twijfelgevallen zijn.

"We gaan straks nog trainen. En daarna nemen we een beslissing. Ik kan er nu weinig over zeggen", meldde Scaloni. Volgens veel Argentijnse media miste De Paul woensdag een training van de Argentijnen.

