Van Gaal hoopt Argentinië met advies van Schweinsteiger nu wél te verslaan

Louis van Gaal denkt het advies van Bastian Schweinsteiger goed te kunnen gebruiken in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Argentinië. De voormalige middenvelder van Duitsland gaf de huidige bondscoach van Oranje advies om de Argentijnen te bestrijden.

"Dat is privé, sorry. Ik kan er niks over zeggen", zei Van Gaal donderdag na een vraag over het advies van Schweinsteiger. "Maar ik kan zeggen dat ik er het nodige van opsteek. Hij deelt dingen die mijn scouts nog niet hadden gezegd."

De inmiddels 38-jarige Schweinsteiger weet als geen ander hoe Argentinië te bestrijden is. In 2006 won hij met Duitsland in de kwartfinales van het WK na strafschoppen. Vier jaar later stuurde hij Argentinië met een 4-0-nederlaag opnieuw in de kwartfinales naar huis.

Ook in 2014 versloegen Schweinsteiger en Duitsland de Argentijnen, toen zelfs in de finale (1-0 na verlenging). Argentinië bereikte in dat jaar de finale door het Nederland van bondscoach Van Gaal in de halve eindstrijd na strafschoppen te verslaan.

"Ik vind het geweldig dat hij dit doet", zei Van Gaal over de speler met wie hij bij Bayern München en Manchester United samenwerkte. "Hij is analist en ziet zoveel wedstrijden. Hij was een speler met veel intelligentie. Het voetbal wordt met het brein gespeeld, daar heb ik het vandaag nog over gehad."

Het duel tussen Nederland en Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur in het Lusail Stadium. De wedstrijd staat onder leiding van de Spanjaard Antonio Mateu Lahoz.

Louis van Gaal haalde Bastian Schweinsteiger in 2015 naar Manchester United. Foto: Getty Images

