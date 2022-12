Memphis laat zich tijdens persconferentie niet op de mond zoenen door Van Gaal

Bondscoach Louis van Gaal heeft donderdag tijdens de laatste persconferentie voor de kwartfinale tegen Argentinië op het WK voetbal in Qatar de lachers op zijn hand gekregen. Na een vraag over de Argentijn Ángel Di María wilde hij Memphis Depay op de mond zoenen, maar die zag er vanaf.

Een Argentijnse journalist confronteerde Van Gaal een dag voor de wedstrijd tegen Argentinië met uitspraken van Di María, die de Nederlander eerder de slechtste coach ooit had genoemd. De twee werkten van 2014 tot 2015 samen bij Manchester United. Na één jaar vertrok Di María naar Paris Saint-Germain.

"Ángel Di María is een heel goede voetballer, die destijds in Manchester veel problemen had in de privésfeer", begon Van Gaal aan zijn verhaal in Doha. "Er was bij hem ingebroken en dat beïnvloedde zijn vorm."

"Dat hij mij de slechtste trainer noemt... Hij is een van de weinigen die dat heeft gezegd. Meestal is dat andersom. Ik vind dat heel erg, ik vind het niet leuk dat Ángel dat een keer geroepen heeft. Dat is jammer, maar het is niet anders. Een coach moet weleens beslissingen nemen die niet altijd goed zijn."

Van Gaal tikte vervolgens Memphis op de schouder. De bondscoach en spits werkten eerder ook al samen bij United, maar dat was geen gelukkig huwelijk. "Hier zit er nog één naast mij, Memphis Depay. Die was ook bij Manchester. En nu zoenen we elkaar op de mond."

Memphis schoot in de lach en voorkwam dat Van Gaal hem kuste, zoals hij de bondscoach dat eerder had gedaan bij Denzel Dumfries na afloop van de gewonnen achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1). "Een kus op de mond wil hij niet, jammer dan. Maar wel fijn", besloot Van Gaal.

Louis van Gaal tijdens de persconferentie in Doha. Foto: Pro Shots

'Gaan niet vertellen hoe we Messi bestrijden'

In de aanloop naar de kwartfinale gaat het vaak over hoe Oranje sterspeler Lionel Messi moet gaan bespelen. Het Argentinië van bondscoach Lionel Scaloni draait volledig om de zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal.

Van Gaal wilde op de persconferentie niks kwijt over zijn strijdwijze. "Dat gaan we niet aan jou vertellen, want dan vertellen we jou de tactiek. Dat is natuurlijk dom. Het is niet zo moeilijk om op te merken dat je de passlijnen naar Messi moet dichtlopen. Het is niet zo geruchtmakend."

Volgens Van Gaal gaat het WK voor Oranje nu écht beginnen. Eerder speelde Nederland in de groepsfase tegen Senegal (2-0-zege), Ecuador (1-1) en gastland Qatar (2-0) en in de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1).

"Argentinië is in mijn ogen een topland met topvoetballers in hun selectie", aldus de bondscoach. "Ik wil geen afbreuk doen aan de andere landen die we hebben verslagen. Maar Argentinië en Brazilië mogelijk in de volgende ronde zijn andere landen dan die we getroffen hebben."

