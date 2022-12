Doelman Lloris passeert Thuram en is alleen recordinternational van Frankrijk

Hugo Lloris is zaterdag op het WK voetbal in Qatar recordinternational van Frankrijk geworden. De doelman van Tottenham Hotspur keept in het kwartfinaleduel met Engeland zijn 143e interland, waarmee hij Lilian Thuram onttroonde.

Thuram kwam tussen 1994 en 2008 tot 142 interlands. In de achtste finale tegen Polen (3-1) was Lloris al op hetzelfde aantal gekomen van de voormalig speler van onder meer Juventus en FC Barcelona.

De wedstrijd tegen Engeland is voor Lloris zijn achttiende duel op een WK. Hij krijgt daarmee nóg een record in handen. Voor de aftrap deelde hij het record met Fabien Barthez en Thierry Henry. Zijn ploeggenoot Antoine Griezmann, die tegen Engeland zijn zeventiende WK-duel speelt, zit hem wel op de hielen.

Hoogtepunt in de carrière van Lloris is de winst van de wereldbeker vier jaar geleden in Rusland. Op dat toernooi speelde hij alle wedstrijden, behalve het laatste groepsduel met Denemarken. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps was voor aanvang van dat duel al zeker van de knock-outfase.

Het duel tussen titelverdediger Frankrijk en Engeland is zaterdag om 20.00 uur begonnen. De wedstrijd is te volgen in ons liveblog.

Meeste interlands voor Frankrijk 143 - Hugo Lloris (2008-heden)

142 - Lilian Thuram (1994-2008)

123 - Thierry Henry (1997-2010)

118 - Olivier Giroud (2011-heden)

116 - Marcel Desailly (1993-2004)

