Luis Enrique na mislukt WK weg bij Spanje, De la Fuente nieuwe bondscoach

Luis Enrique is niet langer de bondscoach van Spanje. De Spaanse voetbalbond RFEF heeft als gevolg van het teleurstellend verlopen WK voetbal in Qatar besloten niet met hem verder te gaan. De relatief onbekende Luis de la Fuente is aangesteld als zijn opvolger.

Spanje bleef op het WK steken in de achtste finales. Na een 0-0-gelijkspel tegen Marokko volgde een dramatische penaltyreeks, waarin de Spanjaarden geen enkele strafschop benutten.

Luis Enrique trad in dienst na het WK van 2018, waarop Spanje tegen gastland Rusland eveneens niet voorbij de achtste finales kwam. Ook toen ging het mis in de strafschoppenserie.

Tussen juni 2019 en november 2019 was Luis Enrique uit functie wegens het overlijden van zijn ernstig zieke dochter. Vorig jaar strandde Spanje onder zijn leiding in de halve finales van het EK. In de Nations League-finale was Frankrijk te sterk.

"Er moet een nieuw traject worden gestart, met als doel de groei van de afgelopen jaren voort te zetten", meldt de RFEF. De bond prijst Luis Enrique om het feit dat hij in de afgelopen jaren voor een nieuwe generatie koos.

De WK-droom van Spanje en Luis Enrique kwam ruw ten einde. Foto: Getty Images

Luis Enrique trainde onder meer FC Barcelona

Dat nieuwe traject wordt gestart met de 61-jarige De la Fuente. De relatief onbekende Spanjaard was trainer van Athletic Club en Deportivo Alavés voordat hij in 2013 bij de Spaanse bond in dienst trad als jeugdtrainer.

Sinds de zomer van 2018 had De la Fuenta de onder 21-ploeg van Spanje onder zijn hoede, waarmee hij vorig jaar Europees kampioen werd. Eerder presteerde hij hetzelfde met het onder 19-team.

Voor de 52-jarige Luis Enrique is zijn vierde klus als hoofdcoach op het hoogste niveau ten einde. Eerder stond de voormalige middenvelder aan het roer bij AS Roma, Celta de Vigo en FC Barcelona.

Met Barcelona won hij als trainer onder meer de Champions League en twee landstitels. Ook als speler was hij succesvol met de Spaanse topclub. Daarnaast kwam hij jaren uit voor rivaal Real Madrid.

De eerstvolgende interlands van Spanje staan gepland in maart. Dan speelt het land in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 tegen Noorwegen en Schotland.

