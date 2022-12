Luis Enrique moet na mislukt WK vertrekken als bondscoach van Spanje

Luis Enrique is niet langer de bondscoach van Spanje. De nationale bond heeft als gevolg van het teleurstellend verlopen WK voetbal in Qatar besloten om niet met hem verder te gaan.

Luis Enrique trad in dienst na het WK van 2018, waarop Spanje tegen gastland Rusland eveneens niet voorbij de achtste finales kwam. Ook toen ging het mis in de strafschoppenserie.

Tussen juni 2019 en november 2019 was Luis Enrique uit functie wegens het overlijden van zijn ernstig zieke dochter. Vorig jaar strandde Spanje onder zijn leiding in de halve finales van het EK en in de Nations League-finale was Frankrijk te sterk.