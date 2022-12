Portugese bond ontkent dat Ronaldo WK-selectie wilde verlaten om reserverol

Cristiano Ronaldo heeft geen moment gedreigd de WK-selectie te verlaten vanwege zijn reserverol in de achtste finale tegen Zwitserland. Dat stelt de Portugese voetbalbond FPF donderdag in een verklaring na berichtgeving van Portugese media.

Onder meer de Portugese sportkrant Record meldde eerder op de dag dat Ronaldo in een "verhit gesprek" met bondscoach Fernando Santos gedreigd zou hebben uit Qatar te vertrekken. Dat zou de aanvoerder hebben gedaan nadat hij te horen had gekregen dat hij op de bank zou beginnen voor het duel met Zwitserland.

Volgens de Portugese voetbalbond is daar niets van waar. "De FPF wil duidelijk maken dat de aanvoerder van het nationale team, Cristiano Ronaldo, op geen enkel moment heeft gedreigd het nationale team te verlaten tijdens het trainingskamp in Qatar", schrijft de bond.

"In dienst van het nationale team en land bouwt Ronaldo zijn unieke erelijst elke dag verder uit. Dat moet gerespecteerd worden. Het getuigt van zijn onbetwiste mate van toewijding aan de nationale selectie. In de wedstrijd tegen Zwitserland heeft hij zijn toewijding opnieuw bewezen."

De 37-jarige Ronaldo was in de drie groepswedstrijden van Portugal basisspeler. In het laatste groepsduel met Zuid-Korea was de vedette zichtbaar gefrustreerd toen hij naar de kant werd gehaald. "Jij hebt verdomd veel haast om mij te wisselen", riep hij. Ronaldo verklaarde na afloop dat hij dat tegen een Zuid-Koreaan had gezegd en niet tegen Santos.

De bondscoach zei een paar dagen later dat hij dat "helemaal niet leuk had gevonden" en dat het voorval intern was besproken. Of de reservebeurt van Ronaldo tegen Zwitserland een disciplinaire straf was, is onduidelijk. Santos zei na afloop van het duel, waarin Ronaldo in de slotfase inviel, dat het een tactische keuze was. "Er is geen probleem tussen de bondscoach en de aanvoerder van Portugal."

Cristiano Ronaldo en bondscoach Fernando Santos voerden een crisisgesprek met elkaar. Foto: AP

Ronaldo domineert nieuws op WK

Ronaldo domineert het nieuws tijdens het WK in Qatar. Vlak voor de start van het toernooi gaf de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal een vernietigend interview aan de Engelse journalist Piers Morgan over Manchester United-manager Erik ten Hag en de clubleiding van de Engelse recordkampioen.

Twee dagen voor de eerste WK-wedstrijd van Portugal besloten Manchester United en Ronaldo uit elkaar te gaan. Vervolgens gingen er allerlei geruchten dat de clubloze vedette zou tekenen bij Al Nassr uit Saoedi-Arabië. Daar zou hij 200 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. Ronaldo zei dat daar niets van waar was.

Ondanks alle perikelen rondom Ronaldo is Portugal bezig aan een goed WK. De Europees kampioen van 2016 werd groepswinnaar in een poule met Zuid-Korea, Uruguay en Ghana en won overtuigend met 6-1 van Zwitserland in de achtste finales. Opvallend in die wedstrijd was dat Gonçalo Ramos, de vervanger van Ronaldo, een hattrick maakte.

Portugal treft in de kwartfinales Marokko, dat via penalty's stuntte tegen Spanje. Het duel wordt zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) in het Al Thumama Stadium in Doha gespeeld. De winnaar neemt het op tegen Engeland of Frankrijk, die later op de dag om 20.00 uur tegenover elkaar staan.

